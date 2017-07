O plenario de En Marea aproba as teses políticas da coordinadora en axustadas votacións

Unha das votacións na sesión de mañá do plenario de En Marea CC BY-SA En Marea

Prevíanse votacións axustadas e así están a ser. O plenario de En Marea concluíu contra as tres da tarde a primeira parte dos seus debates e fíxoo aprobando os documentos políticos defendidos pola actual coordinadora, a encabezada por Luís Villares como voceiro, aínda que cunha marxe estreita a respecto das teses críticas defendidas dende o grupo Recuperar En Marea. Marxes de entre 30 e 60 votos e de menos de dez puntos porcentuais caracterizaron as votacións tras uns debates que viviron varios momentos de tensión.

A primeira votación da xornada foi a emenda defendida por Recuperar En Marea ao regulamento do plenario, isto é, ás normas de desenvolvemento da propia asemblea, que foi rexeitada por 237 fronte a 205 votos. Co conclave xa en marcha os debates comezaron polas intervencións de "rendición de contas" da actual dirección do partido instrumental e mais do grupo no Parlamento de Galicia, representado polo deputado Pancho Casal.

Segundo a coordinadora, que tivo como voceiro a Gonzalo Rodríguez, o informe aposta por "consolidar o espazo" e "buscar camiños" para "seguir todas xuntas", mentres que os críticos, con voces como as de Rafael Dopico ou Xan Xove, consideraron que o documento non representa o sentir de todo o Consello das Mareas, senón só da coordinadora, e aborda un espazo que "para estar consolidado ten que ser mestizo, plural e diverso". Esa rendición de contas tivo finalmente o visto e prace do plenario polo 56% dos votos e a do grupo parlamentario, do 72%.

Relatorio político

A coordinadora deu sacado adiante tamén as súas teses nun dos debates que se presentaban, a priori, como máis relevantes da xornada, o do relatorio político que traza as liñas xerais da definición de En Marea e os seus horizontes de futuro. O documento da coordinadora foi defendido por Villares, quen subliñou o ofrecemento de "transacción" coa emenda á totalidade presentada por Recuperar En Marea mediante a "integración" do seu texto, que entre outros aspectos rexeitaba a conformación de En Marea como un "partido clásico". "Non hai que escoller, non é o momento de confrontar", afirmou.

A emenda á totalidade recibiu un 54% de votos en contra e un 46% a prol

En representación do texto alternativo Antón Dobao subliñou que, contra o afirmado por Villares, "si hai que escoller" sen que iso implique "dividir nada", senón abordar un "debate político" que coa suma dos dous relatorios "non se dá". Tras ser desbotada a votación dunha redacción conxunta a emenda á totalidade foi rexeitada polo 54% do plenario fronte ao 46% que a apoiou -nas emendas non caben abstencións- e o texto político xunto coas emendas que si foran incorporadas recibiu a aprobación do 55%, cun 42% de votos negativos e un 2% do plenario que optou pola abstención.

O documento político xeral coas emendas que foron incorporadas obtivo un 55% de apoio do plenario

A sesión da mañá concluíu, cun atraso dunhas dúas horas sobre o horario previsto, co debate e votación do documento político sobre "ventres de alugueiro ou maternidade subrogada". Aínda que cunha menor participación que as teses organizativas e de política xeral este foi o documento con maior apoio na primeira metade do plenario, chegando a recibir o 85% dos votos a prol.

Durante toda esta primeira metade do plenario da asemblea estiveron representantes, ademais dos membros da actual coordinadora, un bo número de representantes da Marea Atlántica e outras mareas locais, así como de Anova, co seu portavoz nacional, Antón Sánchez e mais con Xosé Manuel Beiras -que manifestou o seu apoio aos documentos de Recuperar En Marea-, quen a preguntas da prensa instou a ler a xornada como un "debate de ideas" e non como unha liorta "polo poder". Villares, pola súa banda, manifestou a súa confianza en dar chegado a "acordos" para non ofrecer a imaxe de que as diferenzas son "persoais". No que atinxe aos principais dirixentes municipais na sesión da mañá estivo a participar o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, pero non os rexedores da Coruña, Xulio Ferreiro e Santiago, Martiño Noriega.