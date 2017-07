O BOE establece un novo recorte nas bolsas universitarias que o Goberno central nega

"As bolsas seguirán como estaban". O Goberno central nega que se vaia a producir un novo recorte das bolsas universitarias, a pesar do que apareceu sen previo aviso no Boletín Oficial do Estado deste sábado. O BOE establece no seu texto que a nota mínima para acceder á bolsa que permite o aforro da matrícula de primeiro curso será de 6,5, cando agora é de 5,5. A bolsa de matrícula era a única axuda que quedaba con acceso por baixo do 6,5 logo da última suba de 2013.

Á primeira hora da tarde, o ministerio asegurou que a forma na que o BOE estaba redactado tratábase dun "erro" que se corrixiría o vindeiro luns. Posteriormente, fontes do Ministerio de Educación trasladaron a eldiario.es que non é necesaria unha rectificación para incluír na bolsa a quen obteña un 5,5 xa que ese extremo xa está en vigor segundo un real decreto de 2007. Con todo, o articulado do BOE é claramente contraditorio nese aspecto.

O artigo que contén a reforma non constaba no borrador do sistema de bolsas que se enviou de maneira oficial a diferentes organizacións da comunidade educativa e ao Consello Escolar do Estado. Tampouco estes matices foron explicados na rolda de prensa que este mesmo venres realizou o ministro Méndez de Vigo.

En todo caso, o Goberno central aclara que "as bolsas seguen como estaban" e o 5,5 seguirá sendo a nota mínima para acceder a unha exención de taxas en primeiro de carreira, segundo os seus portavoces.

O BOE da confusión

O articulado da polémica foi publicado sen anuncio previo este sábado no Boletín Oficial do Estado (BOE) e afectaría aqueles alumnos que se matriculen por primeira vez en estudos oficiais de Grao no curso académico 2017/2018. Trátase da disposición adicional cuarta do devandito BOE, non incluída en borradores oficiais, que establece que os estudantes deben ter un 6'5 de nota media de acceso universitario para obter axudas por calquera dos motivos previstos. É dicir, só unha vez acreditada esta nota os alumnos poden optar aos catro compoñentes de bolsa dispoñibles, incluída a exención de taxas, aos cales accederán en función da súa situación.

A disposición adicional cuarta en referencia ás bolsas para primeiro curso de Grao quedou tal que así no BOE:

Para obter as contías a que se refiren os parágrafos a), b), c) e d) do artigo 4.1 deste real decreto, quen se matriculen por primeira vez de estudos oficiais de Grao e, estando en posesión do título de bacharel ou equivalente, accedan a través da Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade, deberán acreditar unha nota de acceso á universidade de 6,50 puntos, con exclusión da cualificación obtida nas probas das materias de opción do bloque das materias troncales. En calquera outro caso, deberán acreditar unha nota de 6,50 puntos na proba ou no ensino que lles permita o acceso á universidade.

En concreto, estes parágrafos mencionados refírense a: a contía fixa ligada á renda (a), a contía fixa ligada á residencia (b), a contía variable (c) e por último a bolsa de matrícula (d), obxecto da contradición, que é o pagamento do prezo público oficial dos créditos matriculados polo estudante no seu primeiro ano de carreira.

Segundo o BOE que regulaba o réxime de bolsas o ano pasado, aqueles alumnos que se matriculaban por primeira vez no primeiro curso dun Grao debían ter máis dun 6,5 para obter a bolsa de matrícula, a contía asociada á renda, a contía asociada á residencia e a contía variable -ou sexa, todos os compoñentes-.

Con todo, os estudantes podían ter a bolsa de matrícula como único compoñente se a súa puntuación non era inferior a 5,5 puntos. O BOE deste sábado supuña un cambio neste último punto: agora, os alumnos debían ter máis dun 6,5 para obter tamén a bolsa matrícula. Este extremo, segundo o ministerio, será aclarado o luns para que quede explícito que ninguén cunha nota entre 5,5 e 6,5 quedará sen bolsa.

O propio Goberno do Partido Popular, co ex-ministro Ignacio Wert á fronte de Educación, foi quen modificou o sistema de bolsas en 2013, cambiando non tan só os criterios económicos, senón tamén os académicos.

A modificación introducida este sábado polo Goberno prodúcese despois de que o Ministerio de Educación se comprometese a negociar retoques no sistema de bolsas, en concreto nos limiares económicos, intactos desde 2013. Todo iso tras o plantón do ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, aos estudantes no Consello de Estudantes Universitario do Estado (Ceune). Isto xerou o peche na sede do Consello Escolar do Estado dunha vintena de alumnos que pedían un cambio no sistema de bolsas, que empurra os estudantes a unha situación "catastrófica" segundo as asociacións de estudantes.