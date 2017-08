Sada e a Deputación impulsan iniciativas para recuperar Meirás e ilegalizar a Fundación Franco

Benito Portela, alcalde de Sada © Concello de Sada

Acabouse a paciencia. O anuncio de que a Fundación Francisco Franco xestiona dende hai meses as visitas ao Pazo de Meirás, a confirmación por parte da entidade de que empregará esta "excelente oportunidade" para facer apoloxía da ditadura e do dirixente fascista e a posición morna adoptada pola Xunta mobilizou entidades civís e pola memoria e varias administracións públicas, que veñen de facer fronte común para activar a maquinaria política e legal que permita recuperar para o público o Ben de Interese Cultural (BIC), así como ilegalizar a institución franquista que agora se ocupa da xestión do inmoble.

Neste mesmo mércores, a Deputación da Coruña convocou o Concello de Sada, outros da provincia e diferentes organizacións co obxectivo de "impedir a apoloxía do franquismo no Pazo de Meirás". Da xuntanza saíron diferentes acordos destinados a "iniciar o proceso para recuperar o BIC para o patrimonio público", na mesmo liña do municipio sadense, que vén de convocar un pleno extraordinario para reclamar, entre outras cousas, a xestión das visitas ao inmoble.

As ameazantes e provocadoras palabras da Fundación Franco e dos seus dirixentes, a impotencia que mostra a Xunta á hora de impedir que unha entidade fascista guíe as visitas polo Pazo ou a negativa amosada xa polo PP para unirse á reclamación de reversión ao público do BIC no Congreso fixeron tomar a iniciativa a todas estas administracións e entidades. Os alcaldes de Sada e Pontedeume, o concelleiro de Cultura da Coruña, o vicerreitor da Universidade da Coruña e representantes da Iniciativa Galega da Memoria ou a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH) uniron forzas.

Así, acordaron constituír "de inmediato" unha Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás, coa participación de institucións, asociacións, organizacións políticas, sociais, sindicais e fundacións co fin de "reclamar a restitución da propiedade" e na que teñen intención de "incorporar desde o inicio á Xunta".

Ademais, acordaron "rexeitar a xestión por parte da Fundación Francisco Franco do programa de visitas ao Pazo" e condenar as declaracións manifestadas a través dun comunicado e do seu portavoz. Ao mesmo tempo, instan ao "estudo da modificación da Lei de Fundacións" co obxecto de "impedir a legalidade" de entidades que fagan "apoloxía do franquismo" e "realizar un estudo arredor do espolio e a apropiación" do inmoble por parte da familia do ditador e sobre o "proceso para posibilitar a súa devolución ao patrimonio público". Alén disto, as administracións implicadas apostan tamén por "reclamar a aprobación dunha Lei Galega da Memoria Histórica galega que impida o enxalzamento dos protagonistas da represión".

As medidas van na liña que intentará aprobar por unanimidade a corporación do Concello de Sada o vindeiro sábado no pleno extraordinario convocado polo seu alcalde, Benito Portela, para volver reclamar, entre outras cousas, a xestión das visitas ao Pazo por parte do municipio. A iniciativa foi aprobada na comisión informativa deste mércores co voto a favor de Sadamaioría, BNG e PSdG, a abstención do PP e o voto en contra do PDSP.

Así, a proposta aprobada -sobre a que se intentará un consenso para conseguir unha resposta "unánime, rápida e contundente" de toda a corporación- insta a Xunta a que permita que sexa o Concello de Sada quen xestione as visitas ao Pazo e a que "realice todas as actuacións pertinentes" para "evitar ou non autorizar" que sexa a Fundación Franco quen sen encargue dese labor.

O documento, ademais, pide tamén ao Goberno galego que "esixa aos propietarios que detentan o inmoble que cumpran co réxime de visitas ao BIC disposto na lei" e que se lles impoña "a máxima sanción" prevista na lexislación para a infracción desas obrigas. Ademais, a corporación sadense reclamará á Xunta e ao Goberno do Estado "o apoio institucional a todas aquelas actuacións encamiñadas a recuperar o Pazo de Meirás para a titularidade e uso públicos".

Alén disto, tamén formalizará unha "declaración institucional de condena expresa" ante os comunicados emitidos pola Fundación Franco e instará ás Cortes do Estado, Goberno central e grupos parlamentarios a modificación da Lei de Fundacións para "amparar a declaración como ilegais daquelas que como a entidade franquista teñan por obxecto a homenaxe á vida e obra criminais do ditador".

Por outra banda, o acordo que se dea no pleno extraordinario do vindeiro sábado será trasladado á Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña, aos grupos parlamentarios do Congreso e do Parlamento galego e aos que participan nos plenos da institución provincial.