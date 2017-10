Rajoy activa o artigo 155 contra Catalunya

O paso previo á aplicación do artigo 155. O presidente do Goberno central, Mariano Rajoy, compareceu este mércores na Moncloa logo do Consello de Ministros extraordinario de primeira hora para anunciar que este acordara "requirir formalmente ao Govern da Generalitat se declarou a independencia de Catalunya" e aclarar que este requirimento é "previo a calquera das medidas do Goberno que pode adoptar ao abeiro do artigo 155 a Constitución" e co obxectivo, dixo de "ofrecer certezas aos españois e aos cataláns". Con todo, non aclarou o prazo que o Estado dá ao dirixente catalán e que sería aclarado esta tarde no Congreso.

Logo da declaración de independencia suspendida proposta por Puigdemont este pasado martes no Parlament na procura de diálogo, Rajoy criticou a "confusión xerada polos acontecementos" en Catalunya e advertiu que a resposta a este requirimento "marcará o futuro dos acontecementos". "Se manifesta a súa vontade de respectar a legalidade e restablecer a legalidade poríase fin a un período de inestabilidade, tensión e quebra da convivencia; é o que todos queren e agardan", dixo o presidente español.

"É urxente pór fin á situación de Catalunya, que volva a tranquilidade e o acougo", engadiu quen advirte que, na súa contestación, Puigdemont "tamén ten a oportunidade de atender o clamor e as peticións de desde tantos ámbitos lle fixeron chegar para recuperar a convivencia harmónica e a seguridade xurídica".

A primeira reacción ao requirimento anunciado por Rajoy chegou en forma de chío nas redes sociais por parte do secretario xeral do PSC, Miquel Iceta, que un día antes valorara a aposta polo diálogo. "Valoro moito a prudencia e mesura da declaración de Mariano Rajoy", dixo quen puxo o foco en Puigdemont: "Espero que a resposta ao seu requirimento estea á mesma altura". Núria Marin, alcaldesa socialista de L'Hospitalet que tamén chamara a dialogar, celebrou a "medida e prudente" declaración do xefe do Executivo central.

Acto seguido, Pedro Sánchez compareceu para dar o seu apoio ás medidas anunciadas por Rajoy pero para deixar tamén unha novidade importante, ao anunciar que acordou co presidente do Goberno central abrir "en seis meses o debate da reforma constitucional". Antes, amosou o apoio do PSOE ao Executivo na súa resposta a Puigdemont, ao considerala unha medida "prudente", aínda que tamén apostou polo "diálogo, claro que si".

"Acompañamos o presidente do Goberno no seu requirimento para clarificar e sacar do pantano no que meteu Puigdemont á política catalá; nin os cataláns nin a sociedade española merecen a angustia de non saber se os que dirixente as institucións catalás declararon a independencia ou non", dixo Sánchez, que logo aclarou que o Executivo se comprometera a poñer en marcha a comisión do estudo do modelo territorial que impulsaron os socialistas no Congreso e abrir así espazo para unha reforma constitucional nun prazo de seis meses.

Desde ERC, Marta Rovira (ERC) pide "aclaracións" a Rajoy porque "non dixo nada de diálogo nin de mediación". Albert Rivera, pola súa banda, non deixou moito lugar a dúbidas: "Falei con Rajoy e confirmoume que se activou o artigo 155". Estamos dispostos a falar dunha reforma da Constitución para todos os españois, non para os que queren liquidar o país", engadiu.

Contactos con PSOE e Ciudadanos

Durante as últimas semanas de contactos constantes entre Rajoy, Pedro Sánchez e Albert Rivera debateuse a idea de aplicar o 155 coa intención de disolver o Parlament e facer o mesmo co Goberno de Puigdemont. A decisión obrigaría a nomear un Govern en funcións, en quen residiría a responsabilidade de convocar eleccións.

O trámite que segue á decisión do Consello de Ministros é complexo. Tras a súa decisión, Moncloa ten que porse en contacto coa Generalitat pedíndolle que rectifique e dándolle un prazo para que faga efectiva a corrección dos seus actos. Se a resposta de Barcelona non chega no prazo requirido, Moncloa porase en contacto co Senado para comunicarlle a súa intención de aplicar o artigo 155.

Non foi un Consello de Ministros fácil, ademais da presión pola decisión das medidas a tomar, o tempo corría en contra porque os ministros debían ir ao Congreso a responder as preguntas da oposición na sesión de control.

O persoal de Moncloa cambiou ata tres veces o escenario onde se ía a celebrar a rolda de prensa segundo pasaban as horas. Nun primeiro momento había un atril, posteriormente colocaron unha mesa con tres cadeira e finalmente volveron colocar o atril para anunciar a declaración de Rajoy.