O Supremo descartou excarcerar a Junqueras por non comprometerse de xeito explícito coa Constitución

A ausencia dunha referencia explícita á Constitución ou á "orde constitucional" eliminou calquera posibilidade de que Oriol Junqueras saíse en liberdade. No auto do tribunal de apelación xa se sinala que a vontade de "diálogo" expresada pola defensa do político e por el mesmo ante os tres maxistrados non son abondo para disipar o risco de reiteración delituosa. Fontes do Tribunal Supremo engaden que o que falta a esa expresión de vontade política é que se producirá nos límites do actual ordenamento constitucional.

A ausencia dunha referencia explícita á Constitución ou á "orde constitucional" eliminou calquera opción de que Junqueras saíse en liberdade

A defensa do investigado, con todo, apostou por que fose suficiente a apelación ao acatamento do artigo 155 da Constitución e a concorrencia ás eleccións autónomicas, convocadas en virtude deste. Pero non foi así, polo menos para o tres maxistrados que ratificaron a decisión do seu compañeiro da Sala do Penal, Pablo Llarena, adoptada hai un mes, e anteriormente da xuíza da Audiencia Nacional, Carmen Lamela, outras catro semanas antes.

"O diálogo ao que se fai referencia no recurso, até o de agora, só se pretendeu ou expuxo polo recorrente e polos que o acompañan no seu proxecto político, como referido exclusivamente á forma na que o Estado español puidese prestarse a recoñecer a independencia de Cataluña", escribiu o relator do auto, Miguel Colmenero. De acordo cos outros dous membros do tribunal, engade: "É, polo tanto, unha pretensión que, previsiblemente conduciría novamente ao recurso ás vías de feito no caso de que, como é racionalmente de esperar, fose negada ou impedida desde o Estado".

Os maxistrados do Tribunal Supremo colocan o seu nivel de esixencia no mesmo lugar onde o puxo o instrutor da causa

Deste xeito, os maxistrados do Tribunal Supremo colocan o seu nivel de esixencia no mesmo lugar onde o puxo o instrutor da causa, o seu compañeiro da Sala do Penal, Pablo Llarena. Así quedou de manifesto durante a primeira toma de declaración a investigados, unha vez asumida a causa que emprendeu a Audiencia Nacional. Con independencia das palabras exactas que pronunciou a ex-presidenta do Parlament, Carme Forcadell, Llarena escribiu no seu auto: "Os acusados renuncian á actividade política ou a calquera actuación fóra do marco constitucional".

Nese auto, Llarena impuxo prisión a Forcadell, eludible co pagamento dunha fianza de 150.000 euros. A outros catro membros da Mesa impúxolles como medida cautelar unha fianza de 25.000 euros e a Joan Josep Nuet deixouno libre sen medidas cautelares.

Unha vez o tribunal de apelación ditou auto sobre Junqueras, a situación persoal do investigado pasa a depender outra vez de Llarena. A defensa de Junqueras pode volver recorrer a excarceración e, en calquera caso, a comparecencia do ex-vicepresident ante o Tribunal Supremo non se demorará. A Fiscalía xa solicitou que tanto os investigados que compareceron ante Llarena como os novos investigados, entre eles Marta Rovira ou Artur Mas, declaren nunha data que o xuíz instrutor deberá determinar.

Fontes do Supremo aseguran que a quenda de palabra de Junqueras era a súa oportunidade de expresar un firme compromiso de defender o seu ideario dentro da Constitución

En contra da acusación saída este venres desde as filas do sector independentista, no sentido de que os maxistrados do tribunal de apelación tiñan tomada de antemán a decisión de deixar en prisión a Junqueras, e mesmo redactado o auto, as citadas fontes do Tribunal Supremo lembran que o recurso de podería terse resolto sen a presenza do investigado e que os xuíces tampouco estaban obrigados a darlle a palabra.

Nesa quenda de palabra era a oportunidade de Junqueras para expresar un firme compromiso de defender o seu ideario independentista dentro das marxes da Constitución, precisan as mesmas fontes.