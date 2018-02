Cariño: 30 anos da primeira segregación municipal en Galicia

"Ábrese unha etapa na historia deste pobo. Non vai ser un camiño fácil porque partimos de cero, pero seremos nós mesmos os que decidamos o noso futuro". O discurso, pechado coa interpretación do himno galego, puxo o ramo naquel final de xaneiro de 1988 ás celebracións pola independencia de Cariño. Esta localidade do norte do país e as parroquias de Sismundi, A Pedra, Feás e Landoi convertéranse xa nun novo Concello tras separarse de Ortigueira. Só uns días antes, o día 21, o Consello da Xunta que presidía o socialista Fernando González Laxe aprobara o expediente que confirmaba de maneira oficial a primeira segregación municipal de Galicia da época moderna.

En tempos nos que a Xunta promove e defende as fusións de concellos, Cariño celebra o 30º aniversario da súa independencia, unha segregación que "poñía fin a unha anomalía histórica, á falta de servizos esenciais e á discriminación" dos seus habitantes, segundo lembra José Luis Armada, primeiro alcalde do municipio e daquela presidente da Asociación de Veciños San Bartolo, que liderou un proceso que levou seis anos e rematou por "satisfacer a demanda unánime da cidadanía". Foi este libreiro de profesión quen se encargou daqueles apaixoados discursos de hai tres décadas.

"Os tempos son chegados, como di o noso himno", aseguraba Armada desde o palco naqueles festexos nos que se aludía á "longa loita" do pobo de Cariño e á "data imborrable da historia" que para a localidade supuxera aquel 21 de xaneiro. "A segregación non era un fin en si mesmo, senón a corrección dunha anomalía e a satisfacción dunha demanda social que abranguía todas as ideoloxías políticas", lembra agora. Era unha reivindicación antiga, da que hai testemuños hai séculos e hemeroteca cen anos atrás. Mesmo un semanario, El Pueblo de Cariño, xurdira en 1919 como firme defensor da independencia e avogaba por que a crise daqueles tempos non se puidese "resolver doutro xeito que non poida ser a concesión, pura e simple, dun Concello para Cariño".

José Luis Armada, durante os festexos pola segregación de Cariño de Ortigueira, en 1988 / © TVG

A guerra civil e a ditadura afogaron as ansias segregadoras ata que foi reinstaurada a democracia. Aparece a revista Nordeste, que reivindicaba a creación deste novo Concello, e sucédense importanes mobilizacións, como a que demandaba a construción dun instituto de bacharelato. "Cariño era un lugar dinámico, cun importante porto pesqueiro e moitas conserveiras, pero carecía de servizos esenciais que Ortigueira non proporcionaba, o que provocaba cada vez maior malestar entre a poboación", explica Armada, que advirte de que a ampla extensión do municipio -un dos máis grandes de Galicia daquela- teimaba nesa "anomalía histórica". Entre o núcleo urbano cariñés e o ortegano, ben achegados por mar, hai case 20 quilómetros de distancia por estrada.

Xa en 1982, a asociación de veciños inicia un proceso complexo e de continuo enguedello burocrático que remata naquel Consello da Xunta do 21 de xaneiro de 1988. No balcón da confraría, e tras a pancarta O noso Concello é Cariño, os impulsores da iniciativa convidan a cidadanía a unirse ás celebracións dun "día histórico e de ledicia que culmina un longo proceso segregador". Unha caravana de coches une o núcleo urbano coa parroquia de Landoi e na fin de semana seguinte, tras a volta de moitos mariñeiros embarcados, os cariñés bótanse á rúa entre música e a súa tradicional danza de arcos.

Anos despois chegaría a separación de Burela de Cervo e da Illa de Vilanova de Arousa, a última polo de agora. Ata que Oza dos Ríos e Cesuras -e despois Cerdedo e Cotobade- inauguraron a vía contraria, a das fusións en Galicia. No Ortegal, nin se contempla que Cariño e Ortigueira volvan unirse. "Os de Cariño din que están mellor sen Ortigueira e os de Ortigueira, que tamén están mellor sen Cariño, así que, todos contentos", di Armada, que foi alcalde polo PSdeG no inicio da súa historia municipal (entre 1988 e 1995) e máis adiante, de 2003 a 2011. Que pixíns -así son coñecidos os habitantes de Cariño- e vilanchos -alcume co que se denomina aos naturais da vila de Ortigueira- vivan sen polémica calquera alusión á segregación é para o ex-rexedor "outra proba máis de que se fixo o que se debía facer".

Cartel da 'Festa da Segregación', polo primeiro aniversario da independencia de Cariño, en 1989 / © TVG

"Ao día seguinte de segregarnos sempre me preguntaban: e agora con Ortigueira, que? E sempre respondía que a traballar e a colaborar man a man como con calquera concello limítrofe", lembra Armada, que di non entender "a teima en negarse ou poñer atrancos a algo que beneficia a todos". Para o ex-alcalde, "nin segregar nin fusionar son, de por si, algo malo". "Hai que estudar cada caso concreto; no noso, estivemos seis anos preparando informes que demostrasen que a segregación era o mellor para a cidadanía e que Cariño tiña capacidade para ser Concello e para prestar os servizos básicos sen prexudicar a outra parte; todo está perfectamente regrado e non hai por que temer nada se responde a unha demanda social e se fai de acordo coa lei", insiste.

"Era un problema que había que resolver e así se fixo", engade Armada, que recompila datos que, di, demostran a idoneidade da decisión tomada polos cariñés. "No momento da segregación o orzamento municipal era de 400.000 pesetas e agora é de 3 millóns de euros, creamos todos os servizos que reclamabamos e non tiñamos cubertos e somos un concello dinámico que sofre, por desgraza, o problema de despoboación de toda a comarca", conta.

Vista panorámica do núcleo de Cariño / CC BY-SA Ramón Piñeiro

Naquel 1988, a poboación do Concello de Ortigueira, con Cariño incluído, roldaba os 16.000 habitantes, aproximadamente un terzo deles no territorio agora segregado. Na actualidade, Cariño supera por pouco os 4.000 e Ortigueira non chega aos 6.000. O envellecemento e a emigración dos máis novos é unha constante nunha comarca que clama ante o seu abandono.

Preguntado polas fusións impulsadas en Galicia, un dos grandes líderes da primeira segregación cre que non debe haber unha norma xeral e insiste en que "cada caso e cada zona teñen as súas peculiaridades". "Segregar pode ser bo e fusionar, tamén; Galicia, pola súa orografía, ten unhas peculiaridades que inflúen moito nas decisións a tomar, mesmo á hora de unir parroquias a un determinado concello ou outro", explica quen, en todo caso, advirte da necesidade da colaboración comarcal e intramunicipal como a clave.

Tamén no Ortegal, onde a súa capital, Ortigueira, ten como emblema e escudo Os Aguillóns, tres farallóns que xorden do mar ao pé do cabo que dá nome á comarca e que pertence, en realidade, ao Concello de Cariño, que tamén o emprega na súa heráldica. Todo un símbolo.