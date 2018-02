A Audiencia reabre unha causa penal contra o Concello de Baiona cando era alcalde o conselleiro de Sanidade

O fiscal xefe de Galicia co conselleiro de Sanidade e ex-alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, na sinatura dun convenio Xunta de Galicia

A Audiencia Provincial de Pontevedra vén de emitir un auto co que atende un recurso presentado pola Fiscalía e uns veciños e ordena reabrir a investigación penal pola posible comisión de delitos contra o medio ambiente, lesións e prevaricación por parte de responsables do Concello de Baiona cando era alcalde o agora conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña. A orixe da causa está nos ruídos causados por unha discoteca que, segundo xa sentenciou en outubro un xulgado do Contencioso-Administrativo, non foi vixiada polo Concello malia as denuncias que se lle formularan.

Esa inactividade do Concello de Baiona cara á discoteca Villa Rosa, propiedade do pai e o irmán de quen foi concelleira de Urbanismo da vila durante a última década, nomeada por Almuiña, provocou a apertura dunha causa penal paralela no xulgado de instrución número 4 de Vigo por presuntos delitos contra o medio ambiente, lesións e prevaricación. En outubro de 2015 o ata daquela alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, foi nomeado por Feijóo conselleiro de Sanidade, o que implicou o seu aforamento e que o xulgado pedise que a instrución a continuase o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), o único con capacidade para chamar a declarar como imputado ao conselleiro ante os indicios de delito existentes.

O tribunal rexeitouno e devolveu o caso ao xulgado pedíndolle que antes realizase máis indagacións, pero este propuxo o sobresemento argumentando entre outras cuestións que o exceso de ruídos non era tan elevado e suporía só unha infracción administrativa e non penal. O pasado 20 de xullo a fiscal do caso recorreu ante a Audiencia Provincial de Pontevedra por entender que “os feitos encaixan plenamente no tipo penal” de delito contra o medio ambiente “e iso sen prexuízo doutros posibles delitos dos que se vislumbran claros indicios, como lesións” aos veciños denunciantes polos danos causados polo ruído “e desobediencia”.

Agora a Audiencia de Pontevedra dá a razón á fiscal e os veciños e atende os seus recursos. Entre outras cousas, o tribunal desbota os argumentos do xuíz instrutor de que o ruído non era tan alto como para ser considerado delito e de que non se pode probar que procedese da discoteca. Pola contra, a Audiencia salienta que informes periciais presentes na causa sinalan que “en varios casos nos dormitorios [os ruídos] se aproximan ao dobre” do “límite permitido legalmente”. A Audiencia tamén salienta que hai denuncias da propia Policía Local de Baiona que dan conta de “música ambiental perceptible claramente desde o exterior” da discoteca.

Cando o xulgado instrutor pediu que o caso penal o levase o TSXG por ver indicios de delito en Almuiña, este argumentou que actuara sempre de acordo co que lle indicaron os técnicos municipais. “Neste caso, o Concello foi denunciado tanto polo veciño, por non actuar, como pola discoteca, por si facelo”, dixo o agora conselleiro.