Ana Pastor urxe agora aos grupos do Congreso a constituír a comisión de investigación de Angrois

Carta das vítimas de Angrois a Ana Pastor, presidenta do Congreso e ex-ministra de Fomento Plataforma Vítimas Alvia

A Mesa do Congreso dos Deputados abordou este martes o atraso de máis de catro meses na constitución da comisión de investigación do accidente de Angrois. A decisión do órgano que dirixe a actividade parlamentaria foi urxir aos grupos para designar aos membros que a integran para que poida botar a andar, a pesar de que se aprobou a finais de setembro.

Os membros da Mesa que dirixe Ana Pastor abordaron o asunto a raíz dun escrito de En Marea no que solicitaba a constitución da comisión de investigación do sinistro ferroviario ocorrido en Santiago o 24 de xullo de 2013 e no que faleceron 80 persoas. Tamén as vítimas do Alvia fixeron chegar cartas a Pastor –que era ministra de Fomento no momento no que se produciu o accidente– e o resto de membros da Mesa para que desbloqueen a investigación.

Un cambio de posición do PSOE permitiu que o Congreso dese luz verde a esa comisión que reclamaban as vítimas, pero a falta de acordo dos grupos para nomear un presidente atrasou a súa posta en marcha, segundo explicaron a este diario distintas fontes parlamentarias. Pastor aproveitará unha reunión informal cos portavoces dos grupos para trasladar a urxencia de activar a comisión. A Mesa do Congreso decidiu instar os grupos a que designen aos seus membros como paso previo á súa constitución. Fontes parlamentarias explican que por agora só falta que o Grupo Mixto designe a un dos dous integrantes que lle corresponden nesa comisión.

Os partidos non se poñen de acordo en quen presidirá a comisión, á que lle falta un membro, pero En Marea salienta que outras comezaron sen que todos os grupos designasen os seus representantes

Un dos membros é o deputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca, que renuncia a presidila. As comisións de investigación tradicionalmente pilótaas un membro dos grupos minoritarios. O Grupo Mixto ten que designar agora outro integrante. Por cota, tocáralle a Compromís, pero intercambiou o seu posto con PDeCAT ante a negativa do partido independentista a participar na comisión territorial que impulsou o PSOE para analizar o modelo autonómico.

Desde En Marea cren que nos próximos días o asunto quedará resolto para que comece a investigación parlamentaria que consideran dilatouse "de forma incomprensible", segundo explica a portavoz, Alexandra Fernández, a este diario. Con todo, reprochan que a decisión sexa urxir aos grupos para designar aos seus membros e que non haxa máis "vontade política" de poñela en marcha. “A comisión sobre o modelo territorial púxose en marcha sen que todos os grupos propuxesen os seus membros", lembra sobre o órgano impulsado polo PSOE ao que plantaron Unidos Podemos e as forzas nacionalistas. "Noutras ocasións arrincaron comisións sen que todos os grupos designasen os seus membros sen que pasase nada –lamenta Fernández–. Se hai vontade política poderíase facer".