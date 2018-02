Caballero e Montoro acordan que os concellos poidan reinvestir o seu superávit

O ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, mostrouse este luns aberto a impulsar unha norma que permita ás entidades locais flexibilizar o reinvestimento do seu superávit "con rapidez", sinalando que o mecanismo que axilizaría este reinvestimento sería un decreto lei.

No entanto, Facenda reitera que os investimentos teñen que fixarse ao concepto da sustentabilidade financeira e respectar as competencias de cada administración.

A intención é que as entidades locais poidan gastar os seus remanentes desde agora e até as eleccións locais de 2019

Segundo informou o ministro en rolda de prensa logo dunha reunión de máis de dúas horas co presidente da FEMP e alcalde de Vigo, Abel Caballero, a intención é que as entidades locais poidan gastar os seus remanentes desde agora e coincidindo co calendario político que desemboca nas eleccións autonómicas e locais de 2019. Segundo aclarou o rexedor vigués, este permiso sería aplicable xa desde o mes de marzo.

Do mesmo xeito, Montoro asegurou que convocará con prontitude unha reunión da CENAL para que se plasme unha redefinición do concepto de investimento financieramente sustentable e da regra de gasto, para "dotala de contido máis efectivo". A FEMP, pola contra, xa anunciou que enviará unha lista para aumentar os sectores nos que poder investir o superávit.

O pasado mes de novembro o Ministerio de Facenda interveu as contas do Concello de Madrid por incumprir a regra de gasto, a pesar da redución da débeda do Consistorio.

No caso de Galicia, os concellos pecharon o ano 2016 con case 490 millóns de remanente, mentres que no conxunto do Estado o aforro chegou daquela aos 7.000 millóns. Falta que se presenten neste próximo mes de marzo os datos pechados de 2017.