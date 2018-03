Feijóo entrega ao Rei emérito o título de Embaixador do Camiño que concedeu a Rajoy hai tres anos e este aínda non recibiu

Entrega do título de Embaixador do Camiño ao daquela Príncipe de Asturias Xunta de Galicia Entrega do título de Embaixador do Camiño a Vicente del Bosque Xunta de Galicia

O Rei emérito Xoán Carlos I recibiu este venres en Santiago o título de Embaixador do Camiño de mans do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. O monarca é o cuarto galardoado con esa distinción creada en 2013 polo Goberno galego, que lla outorgou tamén ao seu fillo Felipe, o ex-seleccionador español Vicente del Bosque e a Mariano Rajoy. Porén, malia que o resto xa recolleron os seus títulos, máis de tres anos despois aínda non houbo ningún acto público de entrega a Mariano Rajoy sen que a Xunta explique o motivo. O Goberno galego tampouco aclara en que vén de gastar máis de 4.000 euros en dúas empresas de regalos e xoiería a través de dous contratos a dedo cuxo concepto xenérico é o de “título embaixador do camiño”.

O título de Embaixador do Camiño, co que o Goberno galego obviou outros recoñecementos similares xa existentes que deixou de entregar, foi creado por decreto a finais de 2013 cun límite de oito títulos, tantos como camiños oficiais hai a Santiago. Nestes catro anos o Goberno galego esgotou xa a metade deles, en todos os casos con homes, escoramento habitual noutros galardóns autonómicos, e dun xeito pouco regular no tempo. O daquela príncipe de Asturias, o agora Rei Felipe VI, foi o primeiro en recibilo, a comezos de 2014, seguido a mediados daquel ano polo seleccionador Vicente del Bosque e a finais do mesmo exercicio por Mariano Rajoy. A Xunta non volveu outorgar outro título ata que tres anos despois, a finais do ano pasado, anunciou o do Rei emérito.

Contratos por máis de 4.000 euros cuxo concepto "Título embaixador do camiño" a Xunta non aclara

Todos os galardoados recibiron os seus títulos en actos públicos celebrados en Santiago menos Mariano Rajoy. Este diario preguntou polo motivo desa ausencia máis de tres anos despois pero o Goberno galego non ofrece resposta. A Xunta tampouco aclara outra pregunta que se lle formulou sobre gastos nos que incorreu para a entrega do título. Na súa web de transparencia fixo públicos hai uns días dous contratos baixo un mesmo concepto, “Título embaixador do camiño”, sen aclarar nada máis, por 3.254,90 e 786,50 euros, entregados a dedo respectivamente a unha firma de regalos e decoración e a un xoieiro. O Goberno galego non aclara a que foron en concreto destinados eses cartos.

Na súa intervención deste venres no acto de entrega ao Rei emérito, o presidente Feijóo gabou o monarca por converter “a monarquía parlamentaria nunha casa común que trae do pasado o mellor da nosa historia e que permite albiscar o futuro sen inquietude”. Unha visión que o presidente contrapuxo á “insolidariedade fomentada por nacionalismos exacerbados” que ao seu ver “volve a poñer en perigo o proxecto europeo e ameaza a propia democracia española”.