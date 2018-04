ETA recoñece nun comunicado o dano causado: "Sentímolo de veras"

A organización terrorista ETA, que previsiblemente se disolverá durante a primeira semana de maio, difundiu un comunicado no que explica que "nestas décadas padeceuse moito" no País Vasco, que a banda tivo "responsabilidade directa" nese sufrimento e que "nada de todo iso debeu producirse xamais". " Somos conscientes de que neste longo período de loita armada provocamos moita dor, incluídos moitos danos que non teñen solución. Queremos mostrar respecto aos mortos, aos feridos e ás vítimas que causaron as accións de ETA, na medida que resultaron damnificados polo conflito. Sentímolo de veras", abunda ETA nun comunicado remitido aos diarios Gara e Berria no que non fai alusión ao seu anunciado final.

"Provocamos graves danos que non teñen volta atrás. A estas persoas e aos seus familiares pedímoslles perdón"

O comunicado segue así: "A consecuencia de erros ou de decisións erróneas, ETA provocou tamén vítimas que non tiñan unha participación directa no conflito, tanto en Euskal Herria como fóra dela. Sabemos que, obrigados polas necesidades de todo tipo da loita armada, a nosa actuación prexudicou a cidadáns e cidadás sen responsabilidade ningunha. Tamén provocamos graves danos que non teñen volta atrás. A estas persoas e aos seus familiares pedímoslles perdón. Estas palabras non solucionarán o sucedido, nin mitigarán tanta dor. Dicímolo con respecto, sen querer provocar de novo aflición ningunha".

E engade ETA: "Entendemos que moitos consideren e expresen que a nosa actuación foi inaceptable e inxusta, e respectámolo, pois a ninguén se lle pode forzar a dicir o que non pensa ou sente. Para outros moitos tamén foron totalmente inxustas, a pesar de utilizar o disfrace da lei, as accións das forzas do Estado e das forzas autonomistas que actuaron conxuntamente, e tampouco eses cidadáns e cidadás merecen ser humillados. Pola contra, deberiamos interpretar que existiu un dano xusto que merece aplauso. ETA, en cambio, ten outra posición: oxalá nada diso ocorrera, oxalá a liberdade e a paz botaran raíces en Euskal Herria hai moito tempo".

A organización terrorista, con todo, sitúa a orixe do "conflito" no bombardeo de Gernika de 1937, polo cal a aviación alemá e italiana que apoiaba o golpe de Estado de Francisco Franco destruíu a vila biscaíña, símbolo dos foros vascos. O seu terrorismo -quere facer ver- só naceu como resposta a esa violencia. Así o explica: "Nestas décadas padeceuse moito no noso pobo: mortos, feridos, torturados, secuestrados ou persoas que se viron obrigadas a fuxir ao estranxeiro. Un sufrimento desmedido. ETA recoñece a responsabilidade directa que adquiriu nesa dor, e desexa manifestar que nada de todo iso debeu producirse xamais ou que non debeu prolongarse tanto no tempo, pois hai xa moito que este conflito político e histórico debía contar cunha solución democrática xusta. De feito, o sufrimento imperaba antes de que nacera ETA, e continuou despois de que ETA abandonara a loita armada. As xeracións posteriores ao bombardeo de Gernika herdamos aquela violencia e aquel lamento, e correspóndenos a nós que as xeracións vindeiras recollan outro futuro".

ETA abunda que, en todo caso, a organización sempre asumiu as súas accións con comunicados puntuais e que son outros, en referencia principalmente ao Estado, os que non asumiron a súa responsabilidade noutras accións violentas que pretenden pór no mesmo plano

Ao comunicado acompáñao unha "nota explicativa". Nela, ETA sinala que no proceso de reflexión aberto entre os presos e presas diseminadas en cárceres de España e Francia -e que constitúen a única masa que soporta hoxe a ETA- expúxose a necesidade de realizar unha reflexión nestes termos. "No marco do seu proceso de debate, ETA decidiu facer pública unha declaración sobre o dano causado. De feito, no transcurso dese debate, a militancia de ETA considerou necesario mostrar empatía respecto ao sufrimento orixinado. Somos plenamente conscientes de que a sociedade vasca nin necesita nin quere exercicios de cinismo ou hipocrisía. Por iso, ETA tentou realizar a súa declaración desde a honestidade e o pleno respecto. Cremos sinceramente que a cidadanía vasca desexa enraizar a convivencia, sen esquecer o pasado, pero sen hipotecar o futuro, con ganas de encarar os debates pendentes en condicións democráticas e con respecto mutuo. Non necesitamos, non desexamos, un futuro sen pasado, pero tampouco un pasado sen futuro. Por desgraza, quen teñen outros intereses políticos empéñanse en complicar a situación, ata o punto de menosprezar ou transformar todo avance. Con todo, ETA considera que hai que seguir adiante, e por iso levou a cabo o debate sobre o seu ciclo histórico e por iso fai pública esta declaración sobre o dano causado".

ETA abunda que, en todo caso, a organización sempre asumiu as súas accións con comunicados puntuais e que son outros, en referencia principalmente ao Estado, os que non asumiron a súa responsabilidade noutras accións violentas que pretenden pór no mesmo plano. A organización baixará a persiana, se se confirman as previsións, cun longo historial de sangue ás súas costas: máis de 800 mortes -a maioría en democracia- e miles de persoas feridas, ameazadas e secuestradas.

ETA, inactiva desde outubro de 2011 e desarmada desde 2016, anunciará o seu final a primeira fin de semana de maio

A organización terrorista ETA, inactiva desde outubro de 2011 e desarmada desde 2016, anunciará o seu final a primeira fin de semana de maio. O vindeiro luns ofreceranse máis detalles por parte dos intermediarios do Grupo Internacional de Contacto liderado polo avogado surafricano Brian Currin e o seu brazo dereito, o facilitador uruguaio-israelí Alberto Spektorowski, membros do Foro Social e de Bake Bidea. O anuncio farase nun acto que se celebrará no País Vasco francés e no que participarán axentes políticos e sociais e personalidades internacionais. O desarmamento de ETA, o pasado 8 de abril, xa se acompañou dun acto social no País Vasco francés, en Bayona, soamente secundado pola esquerda abertzale.