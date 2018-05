Gonzalo Caballero advirte de que nos concellos "o cambio chega pola esquerda", non "polo recambio da dereita"

Intervención de Caballero na xornada sobre política municipal do PSdeG CC BY-NC-SA PSdeG

As eleccións municipais de maio de 2019 serán as primeiras que o PSdeG afronte con Gonzalo Caballero na secretaría xeral. Aínda que na contorna do novo responsable socialista non se considera que estes comicios vaian ser unha proba definitiva para o seu liderado, tampouco se oculta que o mantemento ou ampliación do poder local si resultaría un impulso á nova xeira da formación. A dirección do partido observa o PP enfraquecido e ás mareas municipais acusando o desgaste nos concellos onde gobernan, pero os movementos demoscópicos lévana tamén a ollar cara a posibilidade de que Ciudadanos poida completar maiorías pola banda dereita.

Este é o pano de fondo co que Caballero interveu ante diversos cargos municipais socialistas no marco da xornada Gobernos locais ao servizo da cidadanía xunto a diversos representantes municipais do PSdeG como o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, ou a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ademais da responsable municipal da Executiva federal do PSOE, Susana Sumelzo. A veciñanza dos diversos concellos "sabe que onde gobernamos hai garantía de cambio e progreso", afirma Caballero e en Galicia a seguinte "oportunidade de progreso" vaise producir "a partir das eleccións municipais".

"O único cambio chega pola esquerda que representa o PSdeG", di o secretario xeral do PSdeG e non pola banda "dos recambios pola dereita da dereita", isto é, pola vía de que Ciudadanos cubra o espazo electoral que o PP poida seguir perdendo. Neste sentido, afirma, o partido que encabeza non debe ter "medo" a "contrastar o noso traballo co doutras organizacións políticas" para "construír unha maioría social de progreso" que permita "retirar" do poder "á dereita máis corrupta". O "retroceso como non se lembra que está a experimentar o PP" non pode ser cuberto con "operacións de márketing con pouco contido".

Dende o punto de vista de Caballero, na recta final dos mandatos municipais xa é posible afirmar que "tampouco as forzas emerxentes acadaron os resultados que a cidadanía quere", polo que neste punto os socialistas deben aspirar a ser a "primeira forza" nas municipais". Para facelo, asegura, o PSdeG vai seguir a "abrirse á sociedade" para tentar "incorporar a todos os progresistas na casa común da esquerda, qeu foi e ten que seguir sendo" un Partido Socialista que no ámbito municipal ten "un plus de conexión" coa veciñanza, afirma.

Un dos lugares onde o PSdeG aspirará a reter o bastón de mando será Lugo, onde previsiblemente a actual rexedora, Lara Méndez, encabezará a candidatura por primeira vez. Segundo a alcaldesa lucense o PSdeG debe amosarse ante a cidadanía como "a única esquerda útil, con capacidade de goberno, a única alternativa ao PP" que dende os concellos poida aspirar a gobernar Galicia. As remudas nos gobernos galego e central, advirte, serán en última instancia a única posibilidade de "paliar as políticas que tanto fan ao municipalismo", como as restricións para contratar persoal ou os estritos límites financeiros dos últimos anos.