O BNG pide á Xunta que aclare un encontro de Feijóo con Florentino Pérez

O pasado 23 de agosto o presidente da Xunta compartiu xantar en Cedeira co presidente da construtora ACS e do Real Madrid, Florentino Pérez, co ex-presidente do Goberno de España, Mariano Rajoy, e mais co director do diario ABC, Bieito Rubido, orixinario da vila. Como informou El Confidencial, o encontro celebrouse nunha marisquería da localidade, onde xa se reuniran noutras ocasións.

Neses días o presidente do Goberno galego non tivo axenda institucional pública e por iso o BNG pide que a Xunta aclare se o encontro foi estritamente privado ou, pola contra, foi abordado nel algún asunto vinculado á Xunta. Nunha pregunta parlamentaria rexistrada hai poucos días a formación soberanista lembra que a vixente lei de transparencia inclúe entre os seus preceptos a necesidade de "evitar" que os cargos do Executivo poidan "usar a influencia dos seus intereses persoais no exercicio das súas funcións" por "lles supoñer un beneficio ou un prexuízo". Entre eses "intereses persoais", salientan, está a "amizade íntima".

Neste escenario e á luz dos "numerosos casos de corrupción que salpicaron a vida política e económica nos últimos anos" o Bloque cre necesario introducir "cautelas" adicionais. "A corrupción non está só en B, tamén hai corrupción en A cando se lexisla á medida das grandes empresas ou cando se lles subministra información privilexiada" ou "se somete o sector público a unha privatización que só se xustifica polos intereses de certas empresas". Por todo isto "consideramos o encontro que mantivo o presidente da Xunta co empresario madrileño Florentino Pérez, acompañados polo director do ABC e do ex-presidente do Goberno do Estado" ten "importante dimensión política", agregan.

Dado que coidan que "este encontro pode incorrer en caso de conflito de intereses" por ser "notorios os intereses económicos que este empresario ten e as numerosas concesións públicas que obtén", o BNG pide que a Xunta confirme se a xuntanza "se publicou na axenda institucional da Presidencia", "cal foi o custo deste xantar e quen pagou" e, alén disto, se na xuntanza se "abordaron asuntos que teñan que ver con actuacións que vaia impulsar a Xunta".

Adicionalmente, a formación reclama coñecer "que tipo de relación ou vínculo" ten Feijóo co empresario e se "pode incorrer nun conflito de intereses", así como detallar "cantas adxudicacións realizou a Xunta" ás empresas de Pérez e por que importe. Piden, por último que a Xunta valore se "considera que está cumprindo axeitadamente a lei de transparencia". A pregunta, asinada polos seis membros do grupo parlamentario do BNG, foi rexistrada para a súa resposta escrita e mais oral en comisión.