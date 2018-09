En Marea condiciona o apoio aos Orzamentos do Estado a que se cumpra cunha "axenda galega"

"Os votos das nosas deputadas e deputados son autónomos. Con responsabilidade faremos valer a nosa posición en defensa de Galicia e dos dereitos da nosa xente". Así se expresou Miguel Anxo Fernán Vello, deputada de En Marea no Congreso, na comparecencia na que el e outros dous parlamentarios da formación galega, Yolanda Díaz e Antón Gómez Reino, anunciaron a apertura dunha "negociación bilateral" co Goberno do Estado para negociar o apoio do partido aos Orzamentos Xerais do Estado de 2019 e na procura de "acordos favorables a Galicia como país".

En Marea advirte que os votos dos seus cinco representantes son "autónomos" e condiciona o apoio ás contas a que estas sexan "sociais e plurinacionais"

As conversas oficiais comezarán o vindeiro martes cando estes tres deputados se reunirán coa ministra de Política Territorial e Función Pública, Meritxell Batet. Nelas En Marea incluirá unha "axenda galega", a que "recolle os elementos máis importantes das demandas da sociedade galega" e "condensa os consensos da cidadanía e das institucións de Galicia". Segundo expresou Yolanda Díaz, para que esas contas teñan o apoio dos cinco representantes da formación terán que ser "sociais e plurinacionais".

A formación galega inclúe na "negociación bilateral" unha axenda galega que prioriza a transferencia da AP-9 ou a condonación da débeda do Porto da Coruña

"As demandas da nosa xente teñen que estar dentro. Chegou a hora de Galicia", expresou Díaz, que advertiu que as reivindicacións son "consensuadas" e mesmo "institucionais" como é o caso da transferencia da xestión da AP-9 á Xunta de Galicia. Neste caso, amosou a súa confianza en que o Executivo de Sánchez non vai poñer "ningún obstáculo" máis aínda logo de que se desbloquease o debate.

O pasado xullo cumpriurse o décimo aniversario das ata agora últimas transferencias de competencias do Goberno de España ao Goberno galego, aprobadas co PSOE na Moncloa e a coalición de PSdeG e BNG na Xunta. En Marea aspira a que esta negociación reinicie o traspaso de competencias tantos anos paralizado e insisten en lembrar en que os seus cinco votos serán necesarias para a aprobación dos Orzamentos.

Ademais, Gómez-Reino destacou que tamén será "unha prioridade evidente" a condonación da débeda que o Porto da Coruña mantén co Estado, petición que reiterou a Comisión de Fomento a pasada semana e que se uniu á demanda expresada polo Concello da Coruña, o Parlamento ou a Deputación tras contar agora as mareas co apoio do PP tras sete anos negándose a postura ningunha semellante.

O portavoz de En Marea no Congreso aclarou que a "situación moi particular" pola que atravesa o Porto da Coruña, sobre todo tras a condonación dunha débeda aínda maior nos peiraos de Valencia, fai que esta iniciativa se cinga polo de agora a esa Autoridade Portuaria.

En Marea reclamará corrixir o "enorme" déficit de Galicia en infraestruturas e o "ritmo investidor decaente do PP"

Ademais, Fernán Vello denunciou o "enorme" déficit de Galicia en infraestruturas e o "desequilibrio" que sofre o país, e remarcou que o ritmo investidor en materia ferroviaria "decaeu nos últimos anos do PP". Por iso, avisou ao PSOE de que os deputados de En Marea exercerán "a responsabilidade e a conciencia" para facer valer a súa posición en defensa de Galicia e para "paliar o déficit de infraestruturas" no territorio.

Yolanda Díaz, pola súa banda, lembrou que a negociación incluirá tamén as relacións transfronteirizas ou a presenza de Galicia nas negociacións coa UE. Ao tempo, reclamou que os Orzamentos sexan sociais, "para os de abaixo, que sufriron as consecuencias de máis de seis anos do PP".