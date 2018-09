Carolina Bescansa prepárase para loitar con Gómez-Reino polo liderado de Podemos Galicia

Carolina Bescansa e Antón Gómez-Reino loitarán no proceso de primarias aberto para renovar a dirección de Podemos Galicia polo liderado da formación morada. Será así se a actual deputada no Congreso acepta o ofrecemento que lle vén de facer a actual dirección do partido, que quere que sexa a cabeza de lista da candidatura que impulsa a aínda secretaria xeral, Carmen Santos, que anunciou que non se postularía.

É un honor que as compañeiras de Galicia queiran que asuma a dirección. Falarei con todas antes de tomar unha decisión. Graciñas! — Carolina Bescansa (@CBescansa) 30 de setembro de 2018

"É un honor que as compañeiras de Galicia queiran que asuma a dirección. Falarei con todas antes de tomar unha decisión", reaccionou en Twitter Bescansa logo de que varias das integrantes da actual dirección anunciasen en rolda de prensa a súa intención de que unha das fundadoras de Podemos a nivel estatal loite polo liderado da formación en Galicia.

Bescansa confirmou xa que este mesmo luns viaxará a Compostela para reunirse coas compañeiras que lle lanzaron a propsota. "Logo veremos; quero falar con todo o mundo", dixo en conversa con ediario.es. É unha enorme honra uqe pensen en min desde aló", engadiu quen non quixo adiantar as súas intencións, aínda que diferentes fontes do partido dan por feito que anunciará a súa candidatura axiña.

Foi a coordinadora do equipo de campaña, Natalia Prieto, quen defendeu que Bescansa "é a única, a persoa idónea, que encarna ese mesmo espírito que a secretaria xeral de Podemos", en referencia a Camen Santos, cun "espírito de lealdade e de honestidade coa xente de Podemos Galicia e con cada militante desde que naceu o proxecto na Comunidade galega".

"É a única, a persoa idónea, que encarna ese mesmo espírito que a secretaria xeral de Podemos", di Natalia Prieto, coordinadora do equipo de campaña

A proposta da dirección afonda na division que desde hai anos se vive en Podemos Galicia ao apostar o equipo de Carmen Santos por Bescansa, que deixou hai máis dun ano a executiva da formación a nivel estatal enfrontada con Pablo Iglesias, valedor de Gómez-Reino, que sempre amosouo a súa disconformidade co rumbo marcado pola actual dirección do partido no país.

A filtración por erro en Telegram en abril deste ano dun plan para derrocar a Pablo Iglesias, co suposto apoio de Íñigo Errejón, negado por el, aumentou nos últimos meses o illamento de Bescansa en Podemos a nivel estatal. Durante a crise de Cataluya, por exemplo, a compostelá declarou en público non compartir a posición do seu partido: "Gustaríame un partido que lle falase máis a España e aos españois e non só aos independentistas", manifestara. Agora medita se aposta por volver a Galicia para dirixir Podemos na comunidade, un ofrecemento que xa lle fixera o propio Iglesias hai tempo e que non aceptou.

A elección de Bescansa afonda na división en Podemos Galicia

Natalia Prieto defendeu a elección de Carolina Bescansa por ser, practicamente, a "fundadora de Podemos Galicia" e "estar en contacto coa militancia sempre". "Falamos dunha compostelá, nun partido que puxo todo o seu capital humano en cambiar a vida da xente", insistiu para lembrar que sempre estivo vinculada a problemáticas en Galicia e que participación, xunto a Carmen Santos, nas negociacións con En Marea de cara ás últimas autonómicas. "É unha muller brava que realiza un traballo incansable", insistiu.

"Carmen Santos ten a man tendida cos que teñen diferenzas con ela seguirá sempre coa man tendida"

"Carmen Santos ten a man tendida cos que teñen diferenzas con ela seguirá sempre coa man tendida", destacou respecto da aínda secretaria xeral e advertiu de que coa proposta de Bescanda a actual dirección "asume esa responsabilidade coa mesma lealdade e honestidade coa que traballou con Santos" e "co obxectivo de facer política de cambio e real para a xente, contra os recortes e a mala xestión do Partido Popular".

Os inscritos de Podemos Galicia elixirán nova dirección --Consello Cidadán-- e Secretaría Xeral antes da revocacións dos órganos de En Marea e farao entre varias candidaturas, tal e como acontecera no anterior proceso, no que Santos resultou vencedora fronte ás alternativas de Ángela Rodríguez e Breogán Riobóo.

No acto deste domingo estiveron presentesa deputada de En Marea e responsable de educación en Podemos Galicia, Julia Torregrosa; a secretaria de feminismos de Podemos Galicia, María Antonia Trillo; a secretaria de participación de Podemos Galicia, Begoña Hermida; e a secretaria de acción institucional, María Pérez.