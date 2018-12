Todas as mensaxes de PP e Ciudadanos para branquear a ultradereita de Vox

PP e Ciudadanos pasaron de obviar a formación ultradereitista a asumir algunhas das súas propostas cando as enquisas prognosticaron a súa entrada no parlamento andaluz. Logo dos resultados dos comicios, os dous partidos abríronse xa a un pacto con Vox para que a dereita sume os escanos suficientes para botar o PSOE do poder.

Este víde de eldiario.es resume as mensaxes lanzadas por dirixentes de PP e Ciudadanos para branquear o discurso de Vox.