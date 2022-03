A guerra, a economía, e a clase obreira?

As consecuencias a longo prazo dunha guerra son imprevisibles, ninguén ten unha bóla máxica que permita visualizar o seu final e, por tanto, o resultado; pero o que se é certo é que toda guerra ten consecuencias inmediatas sobre as condicións de vida das poboacións, posto que desorganiza a produción e distribución de bens e servizos, creando desabastecemento e inflación.

Como se chegou a esta situación

Unha guerra como a que se vive en Ucraína é consecuencia directa do desequilibrio nos mercados xerada pola crise que detonou no 2007 / 8 e que a pandemia precipitou. Con ela as potencias en conflito queren recuperar ese equilibrio perdido, e se para iso teñen que empobrecer máis ás poboacións, non van ter ningún problema moral en facelo.

O capitalismo só coñece unha maneira de resolver unha crise do calibre da que sofre na actualidade, a destrución masiva de forzas produtivas que permita abrir un novo ciclo de acumulación de capital. Pero non pode facelo abertamente, non poden dicirlle á poboación, “ímosvos a empobrecer para que os ricos sexan máis ricos”. Baixo a cínica máxima de que a guerra “é unha destrución creativa”, todos prometen que despois do diluvio, escampo e ataranse os cans con salchichas, volvendo aos “bos vellos tempos” de expansión.

Con todo, vendo a realidade do capitalismo desde os anos 80, na que a relación entre as rendas do traballo e as rendas do capital investiuse, favorecendo ás grandes fortunas e os grandes capitalistas, como demostra Thomas Pikkety en “Capital e Ideoloxía”, as salchichas van ser máis ben escuálidas.

Non entanto, a crise vén de máis longo, desde a disolución da URSS que se fixo no marco do comezo da decadencia dos EEUU, cando aparentemente e tras a restauración do capitalismo e a vitoria na 1ª guerra do Golfo, parecía que se ía de cabeza ao “século americano” declarado por Bush I “pai” mentres Fukuyama anunciaba “o fin da historia”. A realidade é que foi un curto “século americano” coa caída do banco Lehmann Brothers no 2008 que desatou a Gran Recesión. Fukuyama pola súa banda, xa se ten auto criticado por declarar o “fin da historia” antes de tempo.

O exemplo máximo do fracaso dos EEUU en semicolonizar Rusia é esta guerra de Ucraína; leva anos ampliando a OTAN até as súas fronteiras onde baixo o manto de ir contra Putin, o que esconden é acabar a faena que quedo inconclusa co cambio do prol occidental Yeltsin por Putin, repartirse as riquezas naturais que almacena o territorio ruso.

Esperaban que a base de sancións e reforzando a presión militar da OTAN sobre Rusia, esta cedese; pero non foi así. O goberno de Putin, coa alianza estratéxica que mantén con China no acordo de Shanghái e a riqueza que extrae das súas semicolonias ex soviéticas, Venezuela ou Cuba, resistiu todas as medidas adoptadas contra ela.

A Rusia actual é unha potencia en fase de reestruturación tras o colapso da Unión Soviética. A Federación Rusa é a herdeira desta e do imperio zarista, e a súa estratexia xeopolítica non foi modificada polo tempo. Despois do caótico período do goberno de Boris Yeltsin, Rusia camiña en busca da súa hinterland, a través da reafirmación do seu espazo vital. Nin Putin nin os seus sucesores poderán restablecer o imperio tsarista, pero si asegurarán que a política de illamento sufrida durante séculos, e agudizada os últimos anos, non se repita. Para iso conta coa globalización, tamén cos seus desafíos, e a política de alianzas reafirmará a súa zona de influencias.

Consecuencias a curto prazo

Miguel Sebastián, que fose ministro de Industria, Turismo e Comercio con Zapatero, nun tuit do 1 de marzo, pouco despois de que Borrell dixese que “estamos nunha guerra”, afirmaba, “O que digo é que isto de apoiar a Ucraína nesta guerra, que me parece que é o que hai que facer, ten custos”.

E cuantificábao. “O petróleo alcanza o máximo prezo en case 8 anos (verán 2014). Aceptará a poboación española esta subida da enerxía como custo a pagar por esta guerra? E os partidos políticos? Aceptarano ou lle botarán a culpa a Pedro Sánchez?”.

Esta é a pregunta do millón, non só no Estado Español, senón a nivel europeo e mundial, pois o que está a pasar en Ucraína non é unicamente unha invasión rusa, senón que significou un torpedo á liña de flotación de todas as relacións e equilibrios mundiais. Por exemplo, unha delegación estadounidense vai ir a Venezuela a negociar cos “odiados” chavistas de Maduro, aos que tentaron derrocar de todas as maneiras, Irán vai pór en circulación máis de 3 millóns de barrís de cru, e os EEUU xa lle están vendendo a Alemaña o gas que esta pode deixar de recibir de Rusia.

En datos do propio Miguel Sebastíán, “o 40% do gas que importa a UE vén de Rusia, e esa porcentaxe ascende ao 100% para Bulgaria, o 80% para Polonia, ao redor do 60% para Austria e Hungría, o 50% para Alemaña e o 40% para Italia. Pero, loxicamente, a subida de máis dun 50% do prezo do gas desde a semana pasada afecta a todas as economías europeas. E o mesmo sucede cos maiores prezos do petróleo” (A Guerra no Taboleiro Económico, Instituto Elcano).

Que todas estas subministracións sufran paróns, desequilibrios e especulación vai afectar, como non podía ser doutra maneira, no nivel de vida dos traballadores e traballadoras europeas e españolas. Neste último caso, moitos convenios están a asinarse con sorte ao 6.5% de incremento salarial, cando a electricidade está a se achegar xa aos 500 euros Mw e cos combustibles, o gas e petróleo fóra de control.

Nun ano e antes da guerra, o que demostra fronte ás afirmacións do goberno que non é causa de nada, senón efecto, a electricidade subiu un 900%, a gasolina un 33.9% por litro, o butano un 33.7%; nestas condicións ao bordo do precipicio enerxético, a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen di, “temos que librarnos do gas, do petróleo e do carbón ruso”. Volvéronse estúpidos ou nos toman por estúpidos?

Se “nos libramos” dos rusos, a quen lle van a comprar todos eses produtos básicos para calquera economía capitalista? Aos EEUU ou aos “demócratas” sauditas?. Porque que se saiba, Europa, salvo Gran Bretaña, non ten produción propia de petróleo ou gas, e a descarbonización da economía sobre a base das renovables non vai ser suficiente para mover todo o aparello produtivo da UE, sen un incremento de custos brutal.

Non fai falta ser un premio Nobel de Economía para saber que hai unha gran diferenza entre o custo da subministración de gas por gasoduto a facelo por un buque. Por exemplo, o ano pasado, cando Alxeria e Marrocos enfrontáronse pola guerra no Sáhara (unha das grandes guerras esquecidas porque non interesa aos medios de comunicación occidentais, eses que non amenten nunca), o gasoduto que fornece gas ao Estado Español foi cortado; isto supuxo un encarecemento do 14% por cada 1.000 millóns de metros cúbicos transportados.

Así, se Europa se libra de “os rusos”, que fornecen a través de gasodutos, o pechado pola guerra Nord Sream e o que segue operando a pesar da guerra, que pasa por Ucraína (“poderoso cabaleiro é don diñeiro”, moitas guerras moitas historias, pero o gas segue circulando), e comeza a comprar o gas a EEUU, que vén en barco, canto suporá de sobre custo?. O goberno Biden conseguiu xa un primeiro obxectivo na guerra, que Europa compre gas aos EEUU e non a Rusia, pagándoo máis caro.

Está claro que, mírese como se mire, a clase obreira comezando pola ucraína e a rusa que son os que ademais, van pór os mortos, e os sectores máis pobres da sociedade europea e española os que van sufrir (están a sufrir xa) as consecuencias directas da guerra, non só polo encarecemento de todos as mercadorías que van deixar as subidas salariais dos convenios en papel mollado senón polo máis que evidente desabastecemento e especulación, como xa está a suceder cos prezos de moitos produtos disparados.

Os gandeiros quéixanse de que non hai millo suficiente para o gando, posto que o 30% do que consomen vén de Ucraína; o aceite de xirasol está a comezar a ser racionado en supermercados por exactamente o mesmo motivo. Ao redor deles, os capitalistas vai facer o que mellor saben, especular; porque ademais do gas, outros produtos como o mencionado aceite de xirasol ou o millo, van escasear, pois Ucraína é o principal subministrador á Unión Europea.

A medida que a guerra se profunde, todos estes elementos que agora parecen a pequena escala, xeneralizaranse. E a este empobrecemento xeral hai de darlle unha resposta desde da clase obreira, coas súas reivindicacións contra os especuladores e cadeas de distribución, esixindo a nacionalización e o control obreiro, e cos seus métodos de loita, a folga e a ocupación de centros de traballo.