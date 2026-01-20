O pouso da sombra: o Estado profundo ou as inercias que non van ás urnas

De cando en vez, un cheiro a retrete ascende dos sumidoiros do poder para lembrarnos que non todo o que reloce é ouro. Baixo o ritual do día das votacións e o baile das siglas, latexa unha armazón moito máis profana que denominamos o "Estado profundo"
De cando en vez, un cheiro a retrete ascende dos sumidoiros do poder para lembrarnos que non todo o que reloce é ouro. Baixo o ritual do día das votacións e o baile das siglas, latexa unha armazón moito máis profana que denominamos o "Estado profundo". Non se trata dunha conxura de meigas, trasgos e curuxas nun soto escuro, senón dunha "meritocracia de apelidos" e intereses: unha rede de seguridade para elites que comparten colexios, veráns e unha mesma visión do mundo onde calquera cambio é visto como unha ameaza á civilización. Este sistema aséntase sobre unha trepia de ferro deseñada para que a pota do poder nunca envorque, por moito que o pobo avive o lume.
A primeira pata desta trepia, a Xustiza, maniféstase nunha cúpula xudicial que non necesita conspirar; abástalle coa súa propia homoxeneidade sociolóxica. Cando o acceso á carreira é un filtro económico inasumible para a maioría, o resultado é un corpo que non prevarica por maldade, senón por instinto de clase: senten que "salvan a nación" mentres aplican o lawfare. Hoxe, o grupo progresista (representado por Xuízas e Xuíces para a Democracia) apenas representa un 8% do total, unha descompensación que permite a "pena de banquiño" activada por arietes como Hazte Oír ou Manos Limpias.
O proceso convértese así no castigo, como demostran os calvarios (hoxe arquivados pero politicamente rendibles) de Victoria Rosell e Mónica Oltra, ou a causa contra Begoña Gómez baseada en recortes de prensa. Para o búnker, o arquivo dá igual: o obxectivo era que a mancha non saíse co lavado.
O segundo apoio é a "Policía Patriótica", esa estrutura paralela que medrou á sombra do control democrático dende a semente do Batallón Vasco Español (BVE) e os posteriores tempos do GAL. Baixo o mando de figuras como Eugenio Pino e o "mestre de cerimonias" Villarejo, a seguridade desviouse para cociñar probas falsas, como o informe PISA ou as contas de Xavier Trías. É a proba de que o Estado, cando se sente impune, non protexe ao cidadán, senón que protexe ao Réxime de si mesmo.
Finalmente, o IBEX 35 completa a trepia: o poder económico captura o BOE mediante un sistema de incentivos e portas xiratorias que a lei permite con absoluta desvergonza. Non hai pactos secretos, senón ex-presidentes e ministros aterrando en consellos de administración de compañías enerxéticas e de servizos, mentres a banca aínda garda o rescate de 60.000 millóns e a man dura da lei cae con precisión matemática sobre o desafiuzado porque, como ben se di, polo diñeiro baila o can.
Para que este lixo sexa dixerible, precísase unha "lavandaría do ruído", que embace a realidade mediante un modelo de negocio deseñado para crear alarma social e manter á poboación en estado de shock.
O proceso comeza cun bulo inicial fabricado por axitadores como Javier Negre ou Alvise Pérez, cuxa misión é soltar a faísca. A continuación, chega a amplificación e a axitación a través de portais dixitais como OK Diario, Vozpópuli ou Estado de Alarma (e o seu ecosistema tipo Estadodesitio), que converten a mentira en noticia hiperbolizando ameazas como a okupación, a inmigración ou o independentismo para que a sensación de caos supere á realidade dos datos.
A sofisticación dáselle en programas como Horizonte, de Iker Jiménez, ateigado de ex-espías, ex-militares e buscadores de ovnis que activan o medo atávico, transformando a incerteza nunha teoría da conspiración.
O verniz de seriedade final póñeno a "urxencia informativa" de Antonio Ferreras en La Sexta, ou as mesas matinais de Ana Rosa Quintana e Susanna Griso, que inxectan esa alarma directamente na cociña de cada casa, validando o medo como única forma de entender a actualidade.
Este modelo ten nomes, apelidos e vítimas concretas. A "caza" de Pablo Iglesias foi o experimento definitivo da trepia: un asedio de sete meses no seu domicilio baixo a ollada permisiva da estrutura policial, alimentado por informes falsos como o PISA e bulos sobre contas en Granadinas que abriron telexornais durante anos.
É a mesma maquinaria que hoxe fabrica a infamia mediante a mentira descarada, con exemplos como o invento dun "cemiterio de cadáveres" no aparcadoiro de Bonaire durante a DANA, a entrevista inventada por Javier Negre que lle valeu unha condena xudicial, ou a difusión de fotos manipuladas para acusar a Manuela Carmena de recibir trato de favor nun hospital.
Non se busca a verdade, búscase que o cidadán viva nun estado de shock que lle impida pensar mediante "balas de tinta" disparadas desde os dixitais da axitación para que o cadáver político xa estea frío cando a xustiza actúe.
En Galicia, pola contra, a trepia non busca o ruído, senón o silencio e a anestesia mediante un regadío económico dirixido dende a Xunta. O sistema sostense sobre un oligopolio do gasto onde o orzamento de publicidade institucional funciona como unha chave de paso: La Voz de Galicia absorbe case a metade dos fondos, mentres o resto (Faro de Vigo, La Opinión, El Progreso ou La Región) se reparte para garantir a estabilidade do papel tradicional e o silencio dos críticos.
Este monocultivo informativo provoca portadas calcadas que asfaltan a realidade cun "folclore en supositorios", a base de verbenas e festas para tapar o espolio eólico e o desmantelamento sanitario. A CRTVG, tras máis de 400 semanas de Venres Negros, é o laboratorio onde o "sentidiño" submiso é a mordaza perfecta: se o conflito non sae no informativo, o problema non existe.
Esta estrutura, porén, comete o erro de confundir a hexemonía coa invulnerabilidade. A propia existencia de resistencias internas (esas fendas que non puideron ser seladas nin con diñeiro nin con ameazas) demostra que o Estado profundo non é un bloque granítico, senón unha armazón que require de mantemento constante.
A resistencia do xornalismo que non se dobra ou a integridade de quen entende a lei como un escudo para o débil son a proba de que o ADN da democracia segue vivo, agardando a que a conciencia colectiva faga presión sobre os puntos de quebra dun sistema que, de tanto tensar a mentira, acabou por perder a elasticidade.
Con todo, o ferro presenta fendas e o metal acaba por oxidarse co aire da rúa. Hai quen non se vende, dende o xuíz José Castro ata proxectos de prensa independente como Praza Pública e Nós Diario, que son a proba de que o pensamento crítico non puido ser erradicado.
A anti-división de poderes poderá bicar pola mesma boca nos despachos, pero non pode controlar a vontade dunha sociedade que decide informarse por fóra dos circuítos do "regadío oficial". O reto hoxe é entender que a nosa propia atención é o terreo de xogo. Cada vez que eliximos un medio independente ou contrastamos un bulo, estamos a restarlle forza á trepia. O sistema deseñouse para que nada cambie, pero ningunha estrutura é eterna cando o pobo deixa de ser espectador para converterse en protagonista. Espertar da anestesia é o primeiro paso para que a verdade deixe de ser unha ameaza e pase a ser o noso dereito.
Apéndice de Análise: A Maquinaria ao Descuberto
A lectura deste texto permite extraer dúas conclusións finais que reforzan a tese sobre a natureza coordinada do poder:
A Pinza Militar da Información: Aínda que os actores parecen distintos, operan como unidades dun mesmo exército. Mentres a infantería (Negre, Alvise) lanza o barro inicial sen filtros, a artillaría pesada (Ferreras, mesas matinais) dálle o verniz de "actualidade" necesario para que o bombardeo sexa lexítimo. Diferentes armas, diferentes métodos, pero un mesmo fin estratéxico: o control do relato.
O Triunfo do Cinismo: O obxectivo final do bombardeo constante de escándalos e bulos non é convencer de ningunha verdade, senón inducir ao cidadán á claudicación política. Ao facer que todo pareza "lixo" e que "todos sexan iguais", o sistema consegue que o cidadán se retire, deixando o espazo libre para que as inercias de sempre gobernen sen oposición.