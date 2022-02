Sobre os prémios e concursos, o valor de troca e a pseudomercantilização do simbólico

Os setores sociais mencionados querem que xs participantes galegxs "vençam". Mas nesta altura da perda do valor de uso das criações culturais próprias, os concursos e prémios (musicais, literários, culturais, também académicos e inteletuais), tanto no âmbito internacional quanto internamente, na Galiza (concursos literários, prémios e medalhas institucionais), que distribuem formas de pseudo-valor não socializáveis são profundamente nocivos para a emancipação em chave comunal e via socialista. Incidem no estabelecimento de insidiosas hierarquias e reforçam as ideologias de mercado. Classificam e dividem internamente grupos humanos com a mesma posição objetiva. Hierarquizam e antagonizam as formas dos instrumentos de expressão simbólica (normas linguísticas, estilos) que são indéxicos dos grupos que habitualmente os utilizam.

Reproduzem lógicas de acumulação. Geram campos bourdieuanos (onde se cria e combate esse valor diferencial, que o sociólogo chamou duvidosamente de "capital"), em lugar de implodi-los como vínculos estruturais entre a agencialidade grupal e a classe.