Xornada II: O ser e o non ser

Meus pais estaban retornando, como españois, cara España, sen decatarse que eran galegos chegando a Catalunya e que iso ía ter outros matices, e ía xerar una desacougo novo: un ser migrante sen sabelo, sen querelo, como si a migración os perseguira, como si fóra unha sombra da que non podes fuxir por moito que fuxas.

Aló, en Catalunya, temos un museo da inmigración, e iso é unha boa noticia e unha mala, simultaneamente. A boa é que o temos, que cando menos témolo. Cantos lugares como Madrid ou Bilbao deberían telo e andan escorrendo o vulto… Nós, témolo. E este nós que veño de escribir acólleme na pluralidade: nós (a xente catalana) temos ese museo que fala de nós (a xente que migrou a Catalunya). É o que ten o limiar da diáspora, que é fora e é dentro, que é un nós e un vós. A mala noticia é que o noso museo non está xunto cos outros museos, non está na capital do país, que é Barcelona, nin está nunha rúa principal que invite a entrar a xente de ben. Está afastado nunha cidade marabillosa mais que non ten outro museo que este. Nese museo que empeza por nós, a xente xarnega, e remata en puntos suspensivos, hai unha testemuña que explica que marchou a Catalunya nos anos 60 en tren, sendo unha rapariga que viaxaba soa, e quedou durmida no camiño. Cando despertou e sentiu falar outra lingua empezou a chorar e a chorar porque creu que cruzara a fronteira e estaba perdida en Francia.

