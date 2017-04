A Gala do Libro Galego xa ten finalistas

Gañadores e gañadoras da primeira edición da Gala do Libro Galego © AELG/AGE/FLG

A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), a Asociación Galega de Editoras (AGE) e a Federación de Librarías de Galicia veñen de dar a coñecer as obras finalistas da Gala do Libro Galego 2017, un galardón co que se pretende recoñecer a excelencia do traballo literario realizado no ámbito editorial ao longo do ano 2016 en Galicia. As obras gañadoras, sen dotación económica, serán determinadas por un xurado externo e daranse a coñecer o vindeiro 20 de maio nun evento que terá lugar no Teatro Principal de Santiago de Compostela. A Gala do Libro Galego 2017 conta co apoio do Concello de Santiago a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia

Ensaio

Os últimos carballos do Banquete de Conxo. De H. Alvarellos, X. Martínez, F. Singul, M. Souto. Alvarellos Editora – Consorcio de Santiago

A nosa Terra é Nosa!. A xeira das Irmandades da Fala… De Emilio Xosé Ínsua López. Baía Edicións

Lábrego con algo de poeta : biografía de Manuel María. De Mercedes Queixas. Editorial Galaxia

Oiko-nomía do xénero. Relato das clausuras. De Rebeca Baceiredo. Axóuxere Editora

O TTIP. Un cabalo de Troia contra a nosa soberanía. De VVAA. Edicións Laiovento

Narrativa

O espello do mundo. De Ramón Nicolás. Edicións Xerais de Galicia

Non é París. De María Canosa. Ediciones Bolanda

A ferida do vento. De Antón Riveiro Coello. Editorial Galaxia

Aqueles días en que eramos malas. De Inma López Silva. Editorial Galaxia

Non hai outro camiño. De Isaac Xubín. Edicións Xerais de Galicia

Todo canto fomos. De Xosé Monteagudo. Editorial Galaxia

O Alfaiate Portugués. De Francisco Javier Senín Fernández. Editorial Galaxia

Literatura Infantil e Xuvenil

A casa do medo. De Agustín Fernández Paz. Editorial Rodeira

Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta. De Ledicia Costas. Edicións Xerais de Galicia

O soño do Merlo Branco. De Agustín Fernández Paz. Ilustracións de Manolo Uhía . Edicións Xerais de Galicia

Marta e a píntega. De Eli Ríos. Ilustracións: Patricia Román. Editorial Galaxia

A soidade das medusas. De: Iria Collazo López. Editorial Galaxia

Libro Ilustrado

Canta connosco. De Óscar Villán. Kalandraka Editora

Marcopola 4. Avoa Power. De Jacobo Fernández Serrano. Edicións Xerais de Galicia

Aire. María Fumaça. VVAA. Ilustracións de P. Pastor. Editorial Galaxia

Presas fáciles. De Miguelanxo Prado. El Patito Editorial

Os lapis primos. De José A. Ramírez Lozano, Natalie Pudalov. OQO Editora

Iniciativa bibliográfica

De catro a catro. Manuscrito inédito. De Manuel Antonio. Edición de Anxo Tarrío Varela. Alvarellos-Consorcio de Santiago

Bolxeviques 1917-2017. VV AA. Edicións Xerais de Galicia

Será correcto? De Concha Blanco, María Canosa. Hércules de Ediciones

Aulas sen paredes. De Rosalía Fernández Rial. Edicións Positivas

Traxes na Galiza. Paula Gómez del Valle. Cunca Editora

Tradución

A boca pobre. De Flann O'Brienn. Tradución: Isaac Xubín. Rinoceronte Editora

Historia do nobre Ponto, que foi rei de Galiza e de Bretaña. Anónimo. Tradución: Henrique Harguindey Banet. Rinoceronte Editora

Cando os nenos din basta! De Francesco Tonucci. Tradución: Mónica Baleirón, Rut Vázquez. Kalandraka Editora

A contrafío. De Joris-Karl Huysmans. Tradución: Isabel Soto. Editorial Hugin e Munin

Laura das Neves e a sociedade literaria dos nove. De Pasi Ilmari Jääskeläinen. Tradución: Tuula Ahola e Tomás González Ahola. Urco Editora

O día da langosta. De Nathaniel West. Irmáns Cantoné

Poesía

Cinepoemas. De Claudio Rodríguez Fer. Ouvirmos

Rosa Tántrica. De Luz Pozo Garza . Alvarellos Editora

O cuarto das abellas. De Antía Otero. Edicións Xerais de Galicia

Suicidas. De Fran Cortegoso. Chan da Pólvora

A relixión do mar. De Xosé Iglesias. Instituto de Estudos Miñoráns

Teatro

A filla de Woody Allen. Pequenos actos pseudorrevolucionarios. O Furancho. De Santiago Cortegoso Calvar.Edicións Morgante

Nunca paraíso. Teatro breve 1973-2015. De Manuel Lourenzo. Edicións Xerais de Galicia

As terapias da doutora Ledicia. De Raquel Castro. Editorial Galaxia

Voaxa e Carmín. De Esther F. Carrodeguas. Difusora de Letras, Artes e Ideas

Moito Morro Corporation, Sociedade Ilimitada. De Carlos Labraña. Editorial Galaxia

Iniciativa cultural ou de fomento da lectura

Salón do Cómic da Coruña

Ciclo Vermú entre libros (Libraría Paz)

Chan da Pólvora

Espazo Lectura (Gondomar)

Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra

Festigal

Proxecto literario na rede

Brabádegos. Portal de Literatura infantil e xuvenil, de Romina Bal

Poética de Fran Alonso

Os Bolechas

A Sega. Plataforma de Crítica Literaria

Biosbardia. O país dos libros en galego

Caderno da crítica, de Ramón Nicolás

Xornalismo Cultural

Susana Pedreira

Zig-Zag

Ramón Rozas

Ana Romaní

Xiana Arias