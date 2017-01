A polémica aberta nas últimas semanas polo intento de privatización dun privilexiado espazo do litoral da cidade da Coruña a cargo da Autoridade Portuaria trouxo á actualidade a lembranza da praia do Parrote, eliminada a través dun recheo. En todas as cidades e vilas de Galicia houbo edificios ou espazos emblemáticos que deixaron de existir (sobre todo nos anos do desarrollismo franquista, mais non só) en nome dun certo concepto de progreso. Do Edificio Castromil de Santiago ao Gran Teatro de Lugo, pasando pola Fábrica de Lápices de Ferrol ou as múltiples desfeitas que sufriu a cidade de Vigo. Por non falar da moi distinta faciana que hai tan só unhas décadas presentaban vilas costeiras como Malpica ou Sanxenxo.