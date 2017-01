As pensións sufrirán en 2017 a maior perda de poder adquisitivo en 5 anos. Subirán un 0,25%, fronte a un incremento do IPC do 1,5%; o Goberno vetou a tramitación da suba do 1,2% aprobada polo Congreso. O Executivo baralla un aumento do 1% do salario dos empregados públicos, o que tamén lles suporía perda de poder adquisitivo.