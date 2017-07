'A memoria dos meus pasos': unha novela de verán, este agosto en Praza.gal

Carlos Meixide, xunto a exemplares dos seus últimos traballos como autor e editor

Unha novela de verán. Por entregas, como as de antes. E que nos vai levar nunha viaxe de idas e voltas entre Galicia e Portugal, concretamente ata a cidade do Porto, "esa excursión que case todos os galegos fixemos algunha vez". É a proposta que Praza.gal lanza ao seu público dende o vindeiro 1 de agosto e durante todo o mes da man do escritor, xornalista e cómico Carlos Meixide, que tras Ons, Inge e Robbie e Cans dá un xiro á súa traxectoria literaria para se internar nunha historia diferente, nunha trama policial e misteriosa que nos conducirá polos baixos fondos portuenses e galegos durante a segunda metade deste verán: A memoria dos meus pasos.

"É unha especie de mestura entre Diego Ameixeiras e Almodóvar", ironiza Meixide para nos bosquexar a historia que leremos cada día en Praza.gal este mes de agosto. Trátase, adianta, "da historia dun home un pouco cínico e un pouco de volta" que "se ve metido nunha trama de misterio" nunha contorna "grotesca, con personaxes ás marxes da sociedade" que tamén teñen consigo "un toque divertido". Porque A memoria dos meus pasos, advirte, é "rir, entreter" e para facelo ademais tanto "no seu conxunto como día a día". "Estamos no tempo das series, da ficción por entregas" e por iso esta historia "vainos alimentar cada día as gañas de ver o que vai suceder ao seguinte".

A nova historia de Carlos Meixide transcorre no Porto e intérnase nunha trama de misterio grotesca, con personaxes "ás marxes da sociedade" tan grotescos como divertidos

"Para o público galego -aventura Meixide- a novela vai ser moi agradable" porque a historia dos personaxes transcorre nun ámbito ben coñecido, esa cidade á que "case todos fomos de excursión, de escapada romántica, cos amigos... Eu diría que a cidade do Porto forma parte da nosa memoria sentimental como pobo". Esa "dualidade" tamén se manifesta n'A memoria dos meus pasos a través dos personaxes de Galicia e Portugal e, igualmente, "tamén na cuestión lingüística, na naturalidade das dúas falas da mesma lingua", un asunto "do que non se fala abertamente" no libro porque "non é necesario, está presente porque é unha realidade dunha cidade que todos coñecemos".

Tras a edición por entregas, cada día de agosto en Praza Pública, chegará a versión en papel d'A memoria dos meus pasos

Con este traballo conxunto con Praza Pública o escritor aposta por trasladar ao dixital "o xénero folletinesco decimonónico, do que sempre gostei moito e do que partiron moitas grandes novelas" no que "non deixa de ser outro experimento na miña traxectoria editorial". Unha novela por entregas en internet procura "novos públicos con novas estratexias, chegar a novos lectores de maneira diferente". Así e todo, A memoria dos meus pasos tamén terá versión 'offline', porque tamén haberá, despois do verán, unha edición en papel.

"Que sexa unha fermosa e feliz colaboración", agarda Carlos Meixide. Cada día de agosto, un novo capítulo d'A memoria dos meus pasos, en Praza.gal.