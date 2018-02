O novo filme de Eloy Enciso afonda na 'noite galega' a partir de textos de Max Aub ou Luís Seoane

Un momento da rodaxe de 'Longa Noite'

O cineasta meirego Eloy Enciso Cachafeiro comezou a rodaxe de Longa Noite, a terceira longametraxe do director de Arraianos. A produción de Filmika Galaika rodarase en diferentes escenarios da provincia de Lugo -Lugo, Meira, Becerrea, Chantada ou Sarria- ata o 4 de marzo. A película, ambientada na posguerra, conta cun guión basado en fragmentos de obras de autores como Max Aub, Luís Seoane ou Ramón de Valenzuela. O filme quere ser “unha exploración da nosa historia e das posibilidades sensoriais e narrativas da noite a través da paisaxe galega”, segundo destaca o propio Enciso.

Enciso pretende con este filme “reconstruir o tempo da posguerra a través de narracións e memorias desa época. Trátase dun filme coral, onde un conxunto de personaxes e voces amosarán unha imaxe da Galicia daqueles anos, en especial os mecanismos do poder nas sociedades totalitarias”

Enciso pretende con este filme “reconstruir o tempo da posguerra a través de narracións e memorias desa época. Trátase dun filme coral, onde un conxunto de personaxes e voces amosarán unha imaxe da Galicia daqueles anos, en especial os mecanismos do poder nas sociedades totalitarias”. Como xa ocorrera en Arraianos, a película estará protagonizada por actores de grupos de teatro amateur de toda Galicia.

O filme desenvolverase case na súa totalidade na provincia de Lugo, e mostrará enclaves e paisaxes emblemáticos da provincia como a cidade de Lugo, a Ribeira Sacra, Portomarín, Sarria ou Os Grobos en Becerreá. Espazos de Pontevedra e A Coruña completan as localizacións onde transcorre a acción do filme.

O director desenvolveu o proxecto no prestixioso Instituto Radcliffe da Universidade de Harvard durante o ano 2017. Eloy Enciso estudiou Dirección de Documental na Escola de Cine de San Antonio de Baños en Cuba. As súas anteriores longametraxes Pic-nic (2006) e Arraianos (2012), foron seleccionadas e premiadas en festivais internacionais e museos de referencia como BAFICI (Bos Aires, Arxentina), Locarno (Suiza), FICUNAM (México), Montreal World Film Festival (Canadá), Viennale (Viena, Austria), MoMA o Reina Sofia. Longa Noite está producida por Filmika Galaika e conta co apoio do Agadic, a Universidade de Harvard, a Deputación de Pontevedra e o Concello de Pontevedra.