Abanca gaña 334 millóns tres anos despois de mercar os restos "escarallados" das caixas

Abanca obtivo en 2016 un beneficio neto de 333,6 millóns de euros, o que supón un incremento do 1,1% respecto ao ano anterior, segundo informou este mércores a entidade financeira, que presentou en rolda de prensa os resultados do pasado exercicio. Tres anos despois de mercar os restos das antigas caixas galegas, o banco do grupo venezolano Banesco, que lidera Juan Carlos Escotet, continúa coa súa boa xeira.

Precisamente Escotet, vicepresidente de Abanca, respondeu cunha longa reflexión á pregunta de se consideraba baixo o prezo (1.003 millóns) polo que adquiriu en poxa Novagalicia Banco a finais de 2013. Así, destacou que a entidade resultante da fracasada fusión das caixas galegas "era un banco escarallado". "Era un paciente en terapia intensiva e agora está en condicións de correr o maratón de Nova York", dixo, logo de mostrarse preocupado polo intento de facer "populismo" cun proceso de privatización que, segundo subliñou, "foi tecnicamente manexado e gañouse nunha contenda limpa".

Así, Escotet chamou a atención sobre que os resultados -con ganancias durante o tres anos de xestión dos novos responsables- "non son maxia", e atribuíunos a un "gran equipo de profesionais" no que considera "un caso de éxito" do que sentirse "orgullosos".

Precisamente, o resultado do pasado ano 2016 da entidade antes de impostos alcanzou os 358,8 millóns de euros, un 3% máis que en 2015. Esta cifra, segundo destaca o banco, permite elevar a rendibilidade ata o 9,7%. Ademais, a marxe comercial recorrente avanza un 12% e os ingresos por prestación de servizos aumentan un 5,9%.

A morosidade en Abanca redúcese un 20% e sitúase no 6,8%, cunha cobertura dos activos problemáticos do 54%. Con 13.000 millóns de volume financiado, en 2016 concedéronse 3.000 millóns en circulante a empresas e autónomos, un 27% máis que no ano anterior. O foco en seguros e produtos de valor engadido, segundo resalta, reflíctese nun crecemento do 33% en vendas de seguros e do 12% en volume de fondos, plans e seguros de aforro. Ademais, cun 14,7% de CET1, a entidade reivindica que se mantén entre as máis solventes do sector financeiro español.

Tan bos son os resultados que Escotet cre que "quizais" a nova dirección do banco cometeu "o erro de ser moi conservadora" ao responder a certas dúbidas. "Pecamos até de modestia", apuntou, para, a continuación, aproveitar para "sacar peito" en representación do seu equipo e do grupo de accionistas.

O grupo venezolano Banesco fíxose con Novagalicia Banco -resultado da fusión das antigas caixas de aforro galegas e a súa posterior privatización- por 1.003 millóns nunha poxa que se resolveu en decembro de 2013. En 2014, xa como Abanca, a entidade gañou 601 millóns de euros antes de impostos, aínda que o resultado elevouse ata 1.157 millóns pola activación de créditos fiscais. O ano seguinte, en 2015, obtivo un beneficio de 330 millóns.

Na rolda de prensa deste mércores, lembrou que a entidade "escarallada" que recibiu Banesco "tiña perdas consecutivas" de varios anos, un persoal "totalmente desanimado e desnortado", sen que houbese "un plan de negocio" e "chea de despedimentos masivos". Tamén fixo referencia á existencia dunha marca "totalmente destruída", e unha "absoluta obsolescencia tecnolóxica".

"Facendo historia este foi un proceso de poxa competitiva onde non estabamos precisamente nas ligas menores, moi complexo e rigoroso, e afortunadamente con regras do xogo moi claras e coñecidas", defendeu.

Cuns "sindicatos belixerantes" e "con razóns, porque estaban ante o terceiro ERE" e un clima laboral "complicado", Escotet continuaou advertindo de que a "clave" naqueles momentos era "desinvestir", mesmo con "empresas serias e respectadas como Inditex e Estrela Galicia". "Pero, ademais, os tribunais estaban cheos de demandas de todo tipos. De clientes, plataformas, accionistas, avogados, bufetes... En fin: unha situación da máis absoluta conflitividade (...) e con fuxida masiva de clientes", incidiu. "Ese foi o banco que nós recibimos. Ben escarallado", profundou.