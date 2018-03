Aínda hai xuíces en Berlín

O maxistrado Llarena activou a euroorde de detención contra Puigdemont e os membros exiliados do seu Govern. Xa que logo, a policía alemá executou o seu arresto que un xuíz haberá de ratificar ou deixar sen efecto. En calquera caso, se Puigdemont rexeita a súa entrega ao Tribunal Supremo reclamante, será a xustiza de Schleswig-Holstein a que decida se cómpre executar a extradición ou non, no prazo máximo dos sesenta días determinado pola Decisión-Marco do Consello que regulou a euroorde.

A Alemaña castiga condutas semellantes ao delito de rebelión español. O artigo 81 do seu Código Penal castiga entre dez anos e vinte e cinco anos (efectivos) os delitos de alta traizón contra a República Federal e entre un e dez anos os delitos de alta traizón menores. O artigo 83 castiga tamén os actos preparatorios destes delitos. Velaí que algúns opinadores urxentes salientasen a diferenza entre os réximes penais alemán e belga, en claro prexuízo do President catalán.

Claro é que a lei alemá, canda a española dende 1995, esixe para que exista alta traizón quer violencia, quer intimidación (force ou threat of force, na tradución inglesa oficial do Ministerio federal de Xustiza). Ou sexa, que os avogados de Puigdemont perante a xustiza alemá poderán combater o relato da interlocutoria de procesamento de Llarena, emitida o venres.

Porque a resolución xudicial emitida o venres último polo Tribunal Supremo (que acordou o procesamento de trece políticos cataláns por delito de rebelión), non xustificou de xeito ningún a existencia nin de violencia nin de intimidación nas condutas desenvolvidas polos distintos axentes políticos e sociais do procès. Neste senso, Llarena considera que ese requisito de violencia cúmprese coa actitude dos manifestantes do 1-O, cando Europa e o mundo todo puidemos ver que a única violencia dese día foi determinada violencia policial.

Na Alemaña tanto a xustiza estatal de Schleswig-Holstein como a xustiza federal son independentes e interpretarán a xeito os conceptos de violencia e intimidación. Nunhas semanas veremos se Llarena recibe a primeira censura á súa imaxinación á hora de crear delitos de rebelión inexistentes. Porque aínda hai xuíces en Kiel. Aínda hai xuíces en Berlín.