MAPA INTERACTIVO | Así foi o accidente de Angrois

O seguinte mapa interactivo é unha reconstrución xeográfica e temporal do accidente do Alvia con textos do libro Angrois. O AVE en anacos (David Reinero, Praza Pública, 2014) elaborado a partir do sumario da causa xudicial e gañador do Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo da Deputación de Ourense. Pódese navegar polo gráfico tanto premendo nas frechas existentes á esquerda e á dereita como pulsando nas iconas do propio mapa ou arrastrándoo.