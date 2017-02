Fomento dá o visto e prace: Lavacolla pasa a chamarse aeroporto Rosalía de Castro

O aeroporto de Santiago chamarase, finalmente, Aeroporto internacional Rosalía de Castro – Santiago de Compostela – Lavacolla. O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confirmoulle a Feijóo que acepta a petición de cambio de denominación das instalacións logo do importante apoio que a proposta do Concello de Santiago tivo entre amplos sectores sociais da capital e de toda Galicia.

De la Serna comunícalle a Feijóo que iniciará os trámites para a mudanza á espera do visto e prace de AENA

De la Serna comunicoulle a Feijóo que porá en marcha agora o procedemento administrativo para mudar o nome a través unha orde ministerial. Con todo, a última palabra terana as autoridades internacionais en aviación civil.

Foron todos os grupos con representación municipal en Santiago (CA, PP, PSdeG-PSOE e BNG) os que apoiaron a declaración institucional impulsada por Compostela Aberta para pedir que o aeroporto da cidade pasase a levar o nome da escritora galega. A decisión, tras o visto e prace de Fomento, debe ser adoptada agora por AENA. Nos últimos anos, ambos organismos aprobaron os nomes de Adolfo Suárez e Seve Ballesteros para os aeródromos de Madrid e Santander.

A moción, que propuxo o cambio do nome conta co apoio da Real Academia Galega, da Fundación Rosalía de Castro e do Consello da Cultura Galega e recibiu tamén o de Feijóo durante a súa visita a Fitur. O obxectivo é que o cambio de denominación se produza o 24 de febreiro, Día de Rosalía, nun ano no que ademais se conmemora o 180º aniversario do seu nacemento.