'Eroski Paraíso' e 'O tolleito de Inishmaan' triunfan nos María Casares

Xesús Ron recolle o premio ao mellor espectáculo © TRAGALUZ FOTOGRAFÍA/AAAG Un sketch sobre Valle-Inclán durante a gala © TRAGALUZ FOTOGRAFÍA/AAAG

Eroski Paraíso (Chévere) con catro premios, entre eles os de mellor espectáculo e mellor dirección, e O tolleito de Inishmaan (Contraproducións e Fiot Carballo) con cinco galardóns, comezando polo de mellor adaptación/tradución e tres premios actorais, foron as grandes triunfadoras dos Premios de Teatro María Casares. A gran noite da escena galega celebrouse no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, ante máis de 500 espectadores e espectadoras, nunha gala retransmitida en streaming pola web da CRTVG na que Eduardo Alonso recibiu o Premio de Honra Marisa Soto e Imma António leu o Manifesto Galego do Día Mundial do Teatro.

Danza da choiva (Elefante Elegante) gañou o premio ao mellor espectáculo infantil e Raclette (Ibuprofeno Teatro) o de mellor texto orixinal, para Santiago Cortegoso. Tamén recibiu dous galardóns Voaxa e Carmín (ButacaZero e Eme2), e un Foucellas (Talía Teatro).

No seu discurso, o presidente da Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG), Ernesto Chao, celebrou a produción escénica do curso pasado: “O ano 2016 deunos unha extraordinaria colleita teatral e polo que puiden ver neste primeiro trimestre deste ano que estamos a andar, seguimos a recoller excelentes froitos”. Pero tamén reivindicou o respecto aos convenios colectivos: "En Galicia temos a sorte de contar con dous convenios colectivos. O deber dun actor é respectarse, valorarse a si mesmo. Cada vez que un intérprete rompe estes convenios, estase infravalorando". E, sobre todo, fixo un chamamento “aos guionistas, aos directores e directoras, aos dramaturgos e dramaturgas para que pensen nas mulleres á hora de facer o seu traballo”. “Onde están as nosas Medeas? Onde están as nosas Antígonas? Onde están as nosas Fedras, as Lisistratas, as Electras, as Hecúbeas e tantas ouras? E que non temos hoxe en día heroínas? Coido que si”, concluíu.

Lista completa de premiados e premiadas