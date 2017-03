Galicia golea a Catalunya na reestrea da selección feminina ante mil persoas

As xogadoras galegas celebran un gol © FGF

Case vinte anos despois do seu último encontro, a selección galega feminina de fútbol sala asinou unha goleada na súa reestrea. Ante Catalunya, as xogadoras dirixidas por Castillo e Queru acadaron unha contundente e merecida vitoria ante máis dun milleiro de persoas no polideportivo compostelán de Santa Isabel. Máis de mil espectadoras e espectadores para un partido que serviu para reclamar a igualdade co gallo do Día Internacional da Muller Traballadora e para fomentar un deporte feminino que goza cada vez de mellor saúde no país.

6-2 venceu Galicia nun encontro amigable que tivo unha protagonista: a xogadora do Poio Pescamar Cecilia, que comezou axiña marcando dous goles logo de dous contraataques que encarreiraron a vitoria galega. Malia o gol que acurtaba distancias das catalás, as branquiazuis dominaron e amosaron unha superioridade que confirmarían no segundo tempo.

No regreso, Marta puxo a tranquilidade no marcador ao pouco de iniciar o último acto para que logo Cecilita volvese anotar dous tantos, sumar catro e confirmar o triunfo. Outro tanto catalán e un máis de Marta deixaron en 6-2 o taboleiro final e o trofeo na casa. A secretaria xeral para o Deporte, Marta Míguez, e o presidente da Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, fixeron entrego dos galardóns a un conxunto que volveu pola porta grande.

FICHA TÉCNICA