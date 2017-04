CIG e CGT critican con dureza o convenio do sector do telemarketing asinado por CCOO e UGT

Mobilización contra as condicións laborais no telemárketing CC BY-SA CIG Mobilización do sector do telemárketing © CIG A CIG critica duramente o acordo asinado por CCOO e UGT © CIG-Extel A CGT comezou xa a mobilizarse contra o convenio asinado © CGT-Extel

O pasado venres CCOO e UGT, sindicatos maioritarios no sector do telemarketing, asinaron coa patronal das empresas Contact Center (ACE) un novo convenio colectivo, con vixencia ata o 31 de decembro de 2019. O acordo, que pon fin a dous anos de negociacións e a un gran número de folgas e accións de protesta, foi rexeitado por completo pola maioría das restantes centrais sindicais, comenzado pola CGT e a CIG.

Estas son as claves do acordo:

Ata o 2018 non se producirá unha recuperación do nivel adquisitivo perdido , asumindo os sindicatos unha suba do 0% dos salarios en 2015 e 2016 e do 1,6% en 2017 (o IPC sitúase na actualidade no 2,3% interanual). En 2018 e 2019, os salarios si crecerán un 0,5% por riba da alza dos prezos no ano anterior.

, asumindo os sindicatos unha suba do 0% dos salarios en 2015 e 2016 e do 1,6% en 2017 (o IPC sitúase na actualidade no 2,3% interanual). En 2018 e 2019, os salarios si crecerán un 0,5% por riba da alza dos prezos no ano anterior. O convenio si introduce melloras na conversión de contratos temporais en indefinidos , unha conversión que será inmediata no caso dos contratos temporais anteriores a 2008; que no caso dos asinados en 2009 chegará ao longo de 2017; e que nos asinados en 2010 producirase "antes do 31 de decembro de 2018", aplicando as numerosas sentenzas xudiciais neste senso.

, unha conversión que será inmediata no caso dos contratos temporais anteriores a 2008; que no caso dos asinados en 2009 chegará ao longo de 2017; e que nos asinados en 2010 producirase "antes do 31 de decembro de 2018", aplicando as numerosas sentenzas xudiciais neste senso. A partir de 2018, cando menos o 50% do persoal de operacións debe ser indefinido

Non hai avances no relativo á subrogación de contratos no caso de que un servizo cambie de empresa (algo moi habitual neste sector)

no caso de que un servizo cambie de empresa (algo moi habitual neste sector) Introdúcense dúas novas quendas: de 9 a 18 horas e de 12 a 21 horas. As quendas publicaranse con 14 días de antelación (antes eran 30)

Duplícanse os días de descanso para as traballadoras embarazadas a partir da semana 22 de xestación. O persoal do sector dos Contact Center é maioritariamente feminino

a partir da semana 22 de xestación. O persoal do sector dos Contact Center é maioritariamente feminino O convenio fixa en 8 o máximo de días de traballo consecutivos (na actualidade son 11)

Mantense a actual regulación das horas médicas e de acompañamento a familiares.

e de acompañamento a familiares. Mantense o actual número de liberados e liberadas sindicais

O acordo é duramente criticado por CGT, que xa anunciou que impugnará varios dos seus puntos, denuncia que o convenio asinado "reforza a precariedade" e lembra que xa o pasado convenio (asinado en 2011) non fixaba suba salarial ningunha, polo que o persoal pode acumular seis anos de conxelación dos seus soldos. Entre o ano 2010 e 2014, explica a CGT, os traballadores e traballadoras perderon o 5% do seu poder adquisitivo. "Introdúcense unha serie de melloras cosméticas que xa viñan sendo unha realidade en moitas empresas de telemarketing, máis coa aparente finalidade de facer un pouco máis presentable o preacordo que de acometer os verdadeiros problemas de fondo do sector", engade. O sindicato sinala que "CCOO-UGT son parte do problema da precariedade do telemarketing, e non a súa solución" e conclúe que o acordo non achega melloras para a situación dos traballadores e traballadoras, con salarios moi baixos, e horarios que lles impiden conciliar vida laboral e familiar.

Ademais, tanto CGT coma CIG denuncian que o preacordo se asinou aproveitando un descanso nas negociacións, e que ás centrais sindicais críticas non se lles facilitou unha copia. "Esconden, por vergoña, o preacordo. Os comunicados que poidan emitir os sindicatos asinantes falando sobre as bondades do preacordo non terán ningún crédito. Se o esconden, eles mesmos se delatan", subliña a CIG. O sindicato pide "que este preacordo da Patronal e CCOO e UGT se someta a votación onde podan participar todos os traballadores e traballadoras do sector".

UGT e CCOO afirman pola súa banda que "dende a responsabilidade decidimos pechar un preacordo que reforza a estabilidade e garante o poder adquisitivo dun sector fortemente afectado pola crise e as malas praxes empresariais". Os dous sindicatos maioritarios (suman ao redor do 59% dos delegados e delegadas) critican que no proceso de negociacións foron obxecto dunha "sistemática persecución por parte doutros sindicatos que unicamente se dedican a fracturar acordos que reforzan a negociación colectiva nas nosas empresas".