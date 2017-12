O Gordo deixa en Vilalba máis de 500 millóns de euros

Bar Cascudo, en Vilalba, nunha das saídas da A-8, que repartiu participacións do Gordo Google Street View

O Gordo da Lotaría de Nadal vén de deixar en Vilalba máis de 500 millóns de euros en premios. O 71.198, cantado ás 11.54 horas e premiado con 400.000 euros ao décimo, foi vendido en gran parte na administración de lotaría existente na céntrica rúa da Pravia da capital da Terra Cha.

Segundo a propietaria da administración, en Vilalba dispuxo de 130 series do número gañador que foi vendendo de xeito moi repartido desde o mes de xullo e non ten constancia de que quedaran décimos sen vender, polo que os premios repartidos poderían ascender a 520 millóns de euros dos 680 totais asignados ao Gordo. Parte do número foi vendido tamén a través de participacións no Bar Cascudo, situado na saída sur de Vilalba da Autovía do Cantábrico (A-8). A última vez que parte do Gordo caeu en Galicia deixando máis de cen millóns foi en 2003, cando deixou 120 millóns en Rianxo.

Xunto co Gordo, o segundo premio dotado con 125.000 euros ao décimo, o 51.244, deixou un millón de euros entre os oito décimos vendidos en Xinzo de Limia, Baiona, Culleredo, Santa Comba, Monforte e O Grove. Un cuarto premio, o 13.378, deixou outros 200.000 euros, a razón de 20.000 euros o décimo, a través dunha serie completa vendida en Vigo.