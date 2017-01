A Asemblea de Coia explicará a súa loita en toda Galicia, "tecendo redes de defensa"

Cartaz das actividades programadas para esta semana en toda Galicia © Asemblea Aberta de Coia

A Asemblea Aberta de Coia e Baladre (Coordinación de loitas contra o paro, o empobrecemento e a exclusión social) organizan a vindeira semana un ciclo de palestras e proxeccións por toda Galicia en solidariedade coa loita na rotonda de Coia, baixo o título: “Quérennos en soidade, téñennos en común”. A xira, que comeza este domingo 8 en Ponferrada e rematará o sábado 14 en Vigo tras pasar por Ferrol, Ourense, Baiona, Nigrán e Pontevedra, busca sumar apoios ante o xuízo que o 17 de xaneiro ten Diego Lores, unha das persoas "represaliadas" na loita contra a instalación do barco Bernardo Alfageme nunha rotonda deste barrio vigués.

Lores está acusado de agredir un policía municipal durante unha carga de antidistubios contra unha das protestas veciñais. Pídense para el 3 anos e medio de cárcere, xunto a unha responsabilidade civil de 30.355,84 euros. A entidade veciñal denuncia que as protestas foron pacíficas en todo momento e que non existen probas para acusar a Lores. De igual xeito, sinala que o proceso xudicial busca servir de exemplo ao resto dos e das integrantes da Asemblea Aberta e de amedrentar o resto de movementos sociais: "Diego sempre foi unha das caras máis visibles da loita da rotonda de Coia, polo que creemos que o seu procesamento non é casual. Pretenden que pague por toda a veciñanza, para que quede claro que sucede coas voces disonantes".

A entidade subliña que "na instrución do procedemento foi tal o cúmulo de contradicións e incongruencias por parte da acusación particular, que a propia fiscalía, en dúas ocasións, rexeita formar parte do proceso". Así, o día 17 de xaneiro non haberá acusación pública, pois "o ministerio fiscal non aprecia indicios de delito, pese a todo o manifestado dende o goberno municipal", sinala a Asemblea Aberta de Coia, só acusación particular, a da Policía Local de Vigo.

As palestras irán acompañadas da proxección da curta #MoitoPeixeRompeARede, que repasa o desenvolvemento deste conflito. "Con estas actividades queremos poñerlle voz e corpo ás mobilizacións veciñais na defensa do ben común, da vida. Coñecer as resistencias das que visualizan a inxustiza existente tras a cidade capitalista. Coñecer as arelas daquelas que pulan por colocar a vida e os dereitos sociais de todas no centro. Reflexionar sobre a solidariedade e o apoio mutuo como ferramentas fronte a represión das que traballan pola xustiza social", salientan. Nos actos participarán veciños e veciñas de Coia acompañadas de persoas que participaron en diferentes loitas "co obxectivo de partillar experiencias e tecer redes na defensa doutras vidas que paguen a ledicia de seren vividas".

Calendario de actividades