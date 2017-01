Repulsa en Galicia polo primeiro asasinato machista do ano

Mobilizacións en repulsa ao asasinato do Carballiño, convocadas para este 31 de xaneiro Marcha Mundial das Mulleres

016 Teléfono de denuncia e axuda a vítimas da violencia machista

Primeiro asasinato machista do ano en Galicia. Poucos días despois de que todas as forzas políticas do Parlamento acordasen a necesidade de poñer en marcha un pacto galego contra a violencia de xénero unha vecña do Carballiño de 55 anos era asasinada presuntamente polo seu marido, que foi detido, segundo confirma a Delegación do Goberno central en Galicia.

Segundo informan os responsables da investigación foron parentes da muller quen lanzaron a alerta o pasado domingo, cando a vítima non acudiu a unha cita familiar na que era agardada. Foi esta ausencia a que motivou o aviso ás forzas de seguridade e, posteriormente, o desprazamento da Garda Civil e mais da Policía local á vivenda na que residía o matrimonio.

Na vivenda os axentes atoparon o corpo da muller asasinada con varias coiteladas e ao acusado do asasinato portando unha arma branca, coa que tras cometer a agresión tentara suicidarse. Tras ser atendido no centro sanitario do Carballiño foi trasladado ao hospital de Ourense para ser obxecto dun exame psiquiátrico. Neste complexo hospitalario está prevista a realización da autopsia da muller asasinada.

A familia da muller asasinada alertou da súa ausencia ás forzas de seguridade, que a atoparon acoitelada na súa vivenda

Atendendo á información facilitada pola delegación gobernamental "o presunto homicida conta con intervencións policiais previas", aínda que non ligadas ás agresións de xénero. Segundo transcendeu na mañá deste luns, o agora detido tentara suicidarse hai pouco tempo.

Este novo caso mortal de violencia de xénero prodúcese apenas un mes despois de que dúas mulleres fosen asasinadas en Vigo e Santiago polas súas ex-parellas. O asasinato da veciña do Carballiño derivou xa en diversas mostras de repulsa e na convocatoria de mobilizacións contra a violencia machista na propia vila ourensá e por parte doutras institucións, como o Parlamento de Galicia e varios municipios. Igualmente, a Marcha Mundial das Mulleres convocou actos de denuncia e protesta para este martes ás oito da tarde no Carballiño e nas sete cidades galegas.