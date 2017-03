INFORMACIÓN DE SERVIZO | Concellos afectados pola suspensión do transporte escolar a causa das nevaradas

A alerta meteorolóxica amarela e laranxa, activada pola baixada das temperaturas e as nevaradas previstas en boa parte de Galicia, levou a Comisión Escolar de Alertas, dependente da Consellería de Educación, a decretar a "suspensión do transporte escolar" e mais das "actividades no exterior dos centros educativos" nun bo número de concellos. Estes son os municipios afectados, segundo as indicacións difundidas pola Xunta, complementadas posteriormente cunha segunda "nota aclaratoria".

Do día 22/3/2017 ás 12:00 ao día 23/3/2017 ás 12:00 A Coruña Ames, Aranga, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boqueixón, Brión, A Capela, Coirós, Curtis, Frades, Irixoa, Melide, Mesía, Monfero, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, As Pontes, Santa Comba, Santiago, Santiso, Sobrado, As Somozas, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val Do Dubra, Vedra, Vilasantar. Lugo Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Cospeito, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Monterroso, Muras, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pol, Portomarín, Rábade, Riotorto, Sarria, Vilalba, Xermade, Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao, Sober, Taboada Ourense Amoeiro, Avión, Beariz, Boborás, O Carballiño, Coles, O Irixo, Maside, A Peroxa, Piñor, San Cristovo de Cea, Vilamarín Pontevedra Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces Do día 22/3/2017 ás 8:00 ao día 23/3/2017 ás 12:00 Ourense Allariz, Baltar, Bande, Baños de Molgas, Os Blancos, A Bola, Calvos de Randín, Castrelo do Val, Celanova, Cualedro, Entrimo, Gomesende, Laza, Lobeira, Lobios, A Merca, Monterrei, Muíños, Oímbra, Paderne de Allariz, Porqueira, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Ramirás, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Verea, Verín, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilardevós, Xinzo de Limia, Xunqueira de Ambía. Do día 22/3/2017 ás 00:00 ao día 23/3/2017 ás 12:00 Lugo Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso Do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos, Triacastela. Ourense O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, Riós, San Xoán de Río, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Xunqueira de Espadanedo. Do día 22/3/2017 ás 9:00 ao día 23/3/2017 ás 9:00 Ourense O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, Vilamartín de Valdeorras

Fonte: Consellería de Educación

Atendendo á información subministrada polo Goberno galego, a Consellería "non suspende a actividade docente" nos colexios e institutos dos concellos afectados pola alerta. Non obstante, agrega, "no caso de que as circunstancias meteorolóxicas na localidade onde se atopa o centro de ensino supuxesen un risco superior ao declarado, os directores poderán adoptar as decisións oportunas respecto das actividades no exterior ou as extraescolares".