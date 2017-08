Unhas 1.800 hectáreas arderon en Galicia desde o pasado xoves

Bombeiros realizando labores de extinción no incendio de Laza @BrifLaza

O primeiro grande incendio do verán continuou a crear problemas nesta fin de semana, malia quedar estabilizado hai días e controlado este domingo á mañá. Con focos aínda activos, as lapas que se iniciaron o pasado xoves ás 16.30 horas na parroquia de Vilamario en Verín queimaron xa unhas 1.400 hectáreas e fixeron estender o lume ata os concellos veciños de Riós e Vilardevós. "Segue evolucionando favorablemente", asegurou a última hora da tarde deste domingo a Consellería do Medio Rural.

Este incendio de Verín obrigara ao corte da autovía das Rías Baixas (A-52) na contorna de Queirugás e tamén a estrada convencional N-525. Un vídeo gravado o pasado venres dende o seu vehículo polos membros do grupo musical Amparanoia, que viaxaba cara ao festival Sonrías Baixas de Bueu, amosaba a virulencia do incendio. Na súa extinción levan traballado 5 técnicos, 61 axentes, 107 brigadas, 69 motobombas, 7 pas, 18 helicópteros e 9 avións, e tamén colaboraron efectivos da Unidade Militar de Emerxencias (UME), do Grupo de Emerxencia Supramunicipal (GES) de Laza e bombeiros comarcais da zona.

Precisamente, en Laza quedou estabilizado á tardiña deste domingo un lume forestal na parroquia de Camba, que comezaba o sábado arredor das nove da noite e que, segundo as últimas estimacións, queimou xa unhas 70 hectáreas de monte raso. Aínda non está controlado. No concello lucense de Pantón, pola súa banda, o incendio que comezara o pasado venres á tarde afectou xa 250 hectáreas (192 de monte raso e 57 de arborado). Ademais, as lapas tamén queimaron pequenas superficies en Monterroso, Guntín, Sarreaus, Trasmiras, Xinzo, A Gudiña ou Lobios.

No caso do de Laza, o incendio comezou simultaneamente en catro focos diferentes e xa achegándose á noitiña, o que fai temer que non só foi provocado, senón que intentou provocar o maior dano posible na zona.

Incendio en Laza

Xa que logo, e despois da importante afectación do lume de Verín, no que vai de ano xa arderon en Galicia máis de 5.000 hectáreas por mor dos incendios forestais e en medio dunha importante seca que afecta, sobre todo, a provincia de Ourense. Desde o pasado xoves, cando se declarou o grande incendio do verán, arderon no país unhas 1.800 hectáreas.

Unha vez máis, as visións foron ben diferentes segundo a proximidade ao lume das administracións. O alcalde de Verín, Gerardo Seoane, queixouse xa o venres da falta de medios de "intervención rápida" cos que, segundo el, podería terse "atallado" o incendio cando "era pequeno" e evitar así a súa propagación. "Está claro que a vixilancia non funciona. É conveniente pensar nalgún sistema de intervención inmediata para que o lume non se propague porque despois é incontrolable", dixo.

Pola súa banda, a conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, asegurou que houbo unha "rápida resposta" e que o operativo foi despregado en só "oito minutos" tras o aviso de incendio. Xa a fin de semana, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, gabou a efectividade dos medios e do dispositivo contraincendios. "Estou seguro de que evitamos danos maiores, e non me remito só aos incendios en Portugal senón aos doutros sitios de España", asegurou quen insiste na necesidade "da concienciación e tolerancia cero". "Non pode haber consentimento nin silencio ningún ante os incendiarios porque é un delito grave", insistiu quen destacou que no que vai de ano xa se detiveron tantos presuntos incendiarios (máis de 70) como en todo o exercicio pasado.