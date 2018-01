Atopan en Barro un lobo morto por arma de fogo, nunha zona na que este animal está protexido

Imaxe do lobo, de curta idade, que apareceu en Portas morto por arma de fogo © Doc Portas Galicia divídese en tres zonas de xestión do Lobo. Portas sitúase na Zona 3, no que non se autoriza a caza deste animal

Hai dous días apareceu no monte o cadáver dun lobo de curta idade, morto por arma de fogo. O animal estaba entre os lugares de Valiñas e Romai, no límite entre os concellos de Barro e Portas (Pontevedra), espazos todos que no Plan de Xestión do Lobo (2009) corresponden á Zona 3, na que "non se autorizarán controis salvo casos excepcionais que terán que estar especialmente xustificados". É dicir, que a súa caza ou a realización de batidas, está prohibida.

O achado foi denunciado na conta de Facebook DocPortas, que sinalaba que o cadáver presentaba "claros signos de ter sido unha morte violenta, con feridas profundas nos cuartos traseiros e no pescozo" e engadía que "como soe pasar todas as tempadas con algún raposo, deixan abandonado o cadáver a plena vista". "De confirmarse que é un lobo e que morreu por arma de fogo estariamos ante a morte dun animal protexido a mans de vingadores sen lei", concluía. O animal, que tamén amosaba evidencias de sarna, foi trasladado por Axentes Ambientais ata o Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe (CRFS) de Cotorredondo para facerlle a necropsia. A través de twitter Aprafoga (Asociación profesional dos Axentes Forestais e Medioambientais de Galicia) confirmou que se trataba dun lobo.

O Plan de Xestión do Lobo ten como obxectivo "manter unha poboación viable de lobos dentro dun marco de coexistencia co mundo rural e compatible coas actividades agropecuarias, que contribúan á conservación da poboación ibérica" e "manter unha poboación estable e continua de lobos, similar á actual". O lobo está presente no 72,17% do territorio galego, máis en Lugo e Ourense e en menor medida na provincia de Pontevedra. Con todo, é o norte da provincia de Pontevedra e o sur da de Ourense a que presentaría concentracións maiores. O censo de lobo ibérico realizado entre os anos 2013 e 2015 cifraba as mandas de lobos existentes en Galicia en 90, 14 delas compartidas con Asturias, Castela-León e o norte de Portugal. O número total de lobos en Galicia situaríase así entre os 600 e os 800 exemplares.

As axudas convocadas pola Xunta para paliar os danos producidos polo lobo para o ano 2018 achegan cen mil euros menos que o ano pasado

En 2016 o número total de reses mortas por ataques de lobos (ou doutros animais) foi de 1.573, fronte ás 1.258 de 2015 e ás 1.466 de 2014, unha cifra que se mantén estable nesta década, e que tivo o seu máximo en 2010 (1.733). Neste tempo descendeu o número de ovellas mortas, pero incrementouse o de vacas. Lugo é a provincia con máis reses mortas, con máis dun terzo do total.

A pesar disto, as axudas convocadas pola Xunta para paliar os danos producidos polo lobo para o ano 2018, publicadas hai unha semana, achegan 279.958 euros, cen mil euros menos dos que se achegaban na orde correspondente ao pasado ano (379.958) e inferior tamén á convocatoria de axudas para 2016 (358.958 euros).