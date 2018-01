A Eurocámara frea a pesca con descargas eléctricas na UE

A pesar da satisfacción amosada, Lídia Senra abstívose na votación final da Eurocámara, ao considerar que “non protexe suficientemente a pesca artesanal de países como Galiza”. Así, lamentou que non se aprobara a emenda 357, presentada por ela mesma, na que se realizaba unha mención específica ao xeito, recollendo que no caso das redes desta categoría a malla empregada debería ser de entre 23 e 40 milímetros.

Senra lamenta que non se aprobase unha emenda que realizaba unha mención específica ao xeito

Segundo explica Senra, o comisario de Pesca, Karmenu Vella, respondeulle a unha carta sobre o tema en novembro aclarándolle que, dado que está permitido pescar sardiña con redes de deriva, e que as do xeito teñen unha dimensión inferior a 2,5 quilómetros, esta arte de pesca “non estaría dentro do alcance das prohibicións contidas no regulamento proposto”. Aínda así, a eurodeputada galega amosou a súa "preocupación" e esixiu un compromiso "máis explícito" por parte da Comisión Europea.

"Agardo que a Comisión manteña con respecto ao xeito a mesma posición que me transmitiu o comisario"

"Agardo que a Comisión Europea manteña con respecto ao xeito a mesma posición que me transmitiu directamente o comisario Vella na súa carta. Agardamos que nas negociacións tripartitas o propio Vella e o Consello deixen clara definitivamente a postura da UE sobre a protección desta arte de pesca artesanal fundamental para nós", insistiu.

Porque esta proposta de regulamento de pesca é unha nova versión de hai meses que non outorga ao xeito o mesmo tratamento que a outras redes de arrastre que, polas súas características, agreden os fondos mariños e poñen en perigo outras especies, caso dos golfiños. Bruxelas recuara e deixara fóra das prohibicións esta arte de pesca fundamental en Galicia, tal e como admitira por escrito o propio comisario, fundamentalmente grazas á información obtida nunha visita do sector en compaña da responsable do BNG na EU e ex-eurodeputada, Ana Miranda.

Tras a visita do sector xunto a Ana Miranda (BNG) Bruxelas recuara e deixara fóra das prohibicións a pesca do xeito

Naquela visita, autoridades como o director xeral de Asuntos Marítimos e Pesca da Comisión, Hubert Gambs, explicara aos mariñeiros que trataran o xeito como unha arte de arrastre máis ,fundamentalmente, por falta de "información". "Cando se estaba preparando a proposta, a Comisión Europea non recibiu ningunha información sobre o xeito", explicara, nun contexto no que a base de datos da propia Comisión amosou durante meses que a Xunta non participara na fase de alegacións.

A Xunta informara tarde e o Goberno de España achegara datos distorsionados sobre o xeito

A Xunta informou, pero fíxoo tarde, e o Goberno de España achegou datos distorsionados sobre o impacto socioeconómico do xeito en Galicia. Se as explicacións españolas fosen as axeitadas no primeiro momento, explicara o eurodeputado Marco Affronte, un dos relatores da norma, sinxelamente "non se chegaría a facer a proposta" na súa redacción orixinal. Foi a mobilización dos mariñeiros e do BNG a través de Ana Miranda o que facilitou que o xeito non fose vetado, unha modificación que agora Lídia Senra pide que se aclare de maneira explícita nas futuras negociacións con Estados e Comisión.