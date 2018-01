O Parlamento inclúe os 179 presos galegos na súa declaración en recordo das vítimas do nazismo

Placa conmemorativa en Mauthausen CC BY-NC-SA parolealvento

Este 27 de xaneiro celebrarase o Día Internacional de conmemoración anual en memoria das vítimas do Holocausto. A xeito de homenaxe, o Parlamento galego aprobou unha declaración institucional en lembranza dos millóns de vítimas do nazismo, entre as que inclúe -como solicitara a Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica- os 179 galegos que foron recluídos nos campos de concentración. O texto aprobado pola cámara salienta que o Holocausto, resultado "dun programa de persecución, encarceramento e exterminio levado a cabo polo nazismo que asasinou a máis de seis millóns de persoas" tivo a súa orixe "no intento de eliminación da disidencia política e ideolóxica e derivou nun xenocidio que contou coa colaboración da Ditadura franquista e que perseguiu miles de homes e mulleres que fuxiron do Estado español despois da derrota da República en 1939 e tras a instauración dun réxime fascista".

A Declaración lembra en particular "os máis de 10.000 republicanos españois que terminaron deportados nos campos nazis pola colaboración do ditador Francisco Franco co nazismo alemán e o fascismo italiano"

A declaración subliña que "en particular, este Parlamento quere lembrar os máis de 10.000 republicanos españois que terminaron deportados nos campos nazis pola colaboración do ditador Francisco Franco co nazismo alemán e o fascismo italiano". E lembra que "preto de 200 deles eran orixinarios de Galicia e morreron alí ou foron liberados pero nunca puideron regresar porque a ditadura franquista, que lles retirara previamente a nacionalidade, lles negou o dereito a regresaren ao seu país de orixe". O texto condena "todas as manifestacións de intolerancia relixiosa, incitación, acoso ou violencia contra as persoas ou comunidades baseadas na orixe étnica ou nas crenzas relixiosas, teñan lugar onde teñan lugar".

A ARMH solicitaba que se realice un acto de conmemoración "no que se lean os nomes de todos e cada unha das persoas galegas que foron obrigadas a subir nos trens da morte"

Hai un mes a Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica presentou unha proposta para incluír nesta homenaxe aos galegos que sufriran directamente a represión do nazismo, un total de 179, dos que 122 faleceron nos propios campos de concentración. A ARMH solicitaba que se realice un acto de conmemoración "no que se lean os nomes de todos e cada unha das persoas galegas que foron obrigadas a subir nos trens da morte".