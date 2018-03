Milleiros contra a desigualdade e pola folga do 8-M nunha enorme marcha feminista en Vigo

Milleiros de persoas, 15.000 segundo os convocantes e na súa maioría mulleres, secundaron este domingo en Vigo a manifestación unitaria do feminismo galego convocada pola Asemblea Galegas 8M, conformada por numerosos colectivos de Galicia, para clamar pola igualdade e chamar á folga histórica que terá lugar o vindeiro xoves. A protesta marchou tras unha pancarta co lema Para transformar a vida das mulleres, o mesmo que se reivindica no paro.

A multitudinaria mobilización --a máis importante que se lembra do feminismo en Galicia-- comezou pasadas as 12 do mediocía no cruzamento de Vía Norte con Urzáiz para chegar a cabeceira da marcha sobre as 14 horas á praza do Berbés, onde durante a tarde se celebran diferentes actos. Foi "unha demostración de forza das mulleres galegas" previa á folga que terá lugar este 8 de marzo, en contra da desigualdade e a discriminación das mulleres, dúas reivindicacións berradas con insistencia nunha mobilización que clamou tamén contra o patriarcado e contra o PP.

A mobilización estivo secundada polos líderes políticos dos partidos da oposición como Luís Villares, de En Marea; Gonzalo Caballero, do PSdeG, e Ana Pontón, do BNG. Durante todo o percorrido, foron constantes os chamados a secundar a folga do vindeiro xoves.

Desde En Marea, a súa portavoz de Feminismos, Ana Seijas, chamou a participar na folga do xoves para protestar contra a fenda salarial, visibilizar a desigualdade e reclamar un orzamento que dote de políticas de Estado contra a discriminación laboral e social. A portavoz do Bloque, pola súa banda, reivindicou unha lei pola igualdade salarial e propuxo sancionar as empresas que pagan menos ás traballadoras por seren mulleres. Ademais, denunciou que o sexo feminino segue a ser o "sostén" dos recortes e fixo un chamamento a todas as mulleres e homes comprometidos a secundar o paro do 8 de marzo para mudar "unha situación inxusta e antidemocrática".

O líder do PSdeG, Gonzalo Caballero, reivindicou os avances nos deritos das mulleres que "levan o ADN dos socialistas" e avogou tamén por unha lei de igualdade salarial.

Ademais, a Asemblea Galegas 8M reivindicou que coa mobilización deste domingo e a folga prevista do 8 de marzo iníciase unha "nova senda, facendo unha folga de coidados, laboral e de consumo" que se "repetirá" ata que as mulleres "paren o mundo" e o mundo sexa tamén das mulleres. Para as convocantes, a marcha foi "un punto de inflexión nos feminismos galegos" e destacouse como "un movemento imparable" que será referendado o vindeiro 8 de marzo, ,un día que fará "tremer a terra" para "construír un futuro de dignidade para todas".

No manifesto lido ao final da marcha, Galegas 8M clamou contra a fenda salarial, o teito de cristal, a violencia machista, a explotación sexual, a divsión de traballo por xéneros os "privilexios" dos homes. Ademais, defenderon este domingo como "un día de loita", "desde a unidade de acción e desde a riqueza da diversidade". "A revolución será feminista ou non será; hoxe e sempre, abaixo o patriarcado capitalista e colonial", insistiron.

"Queremos vidas dignas de ser vividas e libres de todo tipo de violencias", reclamou Galegas 8M, que instou a unha xornada de olga o xoves "para paralo todo, para mudalo todo". "Para que as nosas vidas se coloquen no centro da axenda e das prioridades, proque só así seremos capaces de construír un mundo, unha Galicia e unhas vidas xustas, igualitarias e libres", dixeron.