Julia Otero defende "a educación e as mobilizacións" contra os ataques á liberdade de prensa

"Reivindicamos e defendemos o Festigal como festa e exhibición da liberdade de expresión e da diversidade, e manifestamos o noso compromiso de parte da Democracia, da Liberdade, da Dignidade e da Galiza". Vén de lanzarse o Manifesto pola Liberdade Artística e de Expresión, impulsado pola comisión do Festigal -integrada por Galiza Nova e a Fundación Galiza Sempre- artistas e axentes do sector musical galego, en resposta aos ataques e críticas recibidas polo festival despois de anunciar unha actuación do rapeiro Valtonyc, condenado a 3 anos e medio de cárcere polas súas letras.

Despois de que o Festigal anunciase que autor catalán estaría en Compostela en xullo (en caso de que nese momento aínda non ingresara en prisión), o Sindicato Unificado de Policía (SUP) pediu a suspensión do concerto. A resposta do festival foi contundente: "Ao sindicato policial SUP, que saíu publicamente atacar o Festigal por este motivo, e á Subdelegación do Goberno español dicímoslles que o Festigal se vai celebrar, non nos van calar e vannos ter enfronte sempre na defensa da democracia, da liberdade, da dignidade e da Galiza".

"Ao sindicato policial SUP dicímoslles que o Festigal se vai celebrar, non nos van calar e vannos ter enfronte sempre na defensa da democracia"

Unha posición que reafirma o manifesto, asinado xa por unha trintena de artistas e profesionais: "Expresamos o noso rexeitamento á involución democrática no Estado español que tamén se materializa aquí, na Galiza, e á utilización política a xustiza para aplicar a censura a todo tipo de manifestacións, artísticas e políticas, que son incómodas para sistema".

Na rolda de prensa celebrada este xoves, Jasper (vocalista e guitarra de Nao) en representación das artistas afirmou amosar “a preocupación dos compañeiros do gremio pola falta de liberdade, polos ataques continuos que hai por parte do Goberno central á liberdade de expresión, á liberdade de creación con todos estes xuízos que non rematan de ser xuízos políticos e que abranguen desde secuestros a libros, feche de exposicións en que aparecen fotos de presos políticos cataláns, como censura de cancións como sinalar co dedo determinadas bandas e grupos como se facía na Alemaña nazi cos xudeus e como se fai neste caso en Compostela co Festigal, sinalado porque apoia o rapeiro Valtonyc e denuncia coa súa contratación esta falta de liberdade e estes encarcelamentos políticos que estamos a sufrir por parte do Estado".