A folga pola falta de docentes baleira de alumnado o IES de Brión

O peche e as mobilizacións no IES de Brión cumpren unha semana. Nais, pais, alumnado e profesorado reclaman á Xunta o incremento do número de docentes logo de que as matrículas se incrementasen en 31 pequenos neste curso. Neste xoves, tan só nove dos 383 rapaces acudiron a ás aulas tras o chamamento da ANPA a non envialos a clase en protesta polos recortes, un 97% de apoio a un paro que mantén tamén o peche simbólico e por quendas dos últimos oito días.

O paro nas aulas mantense cun apoio do 97% das familias que leva baleirando o IES de Brión varias xornadas

A inspectora da Consellería de Educación insiste en que o aumento de alumnado, pero non de grupos, permite que se manteñan o número de profesores. A dirección do centro e as familias reclaman tres docentes máis para evitar que 61 cativos se "masifiquen" en dous grupos de 4º de ESO, que se perda un docente de reforzo para 3º da ESO ou que se eliminen varias materias optativas de recoñecido éxito en cursos anteriores.

Neste mesmo xoves, o xefe territorial de Inspección Educativa, Fermín Álvarez, aceptou reunirse coa dirección --que presentou a dimisión á Consellería e non lle foi aceptada-- para analizar as súas demandas e malia negativa inicial da Xunta a aceptalas. É a esperanza das familias e do alumnado, que manterá as protestas ata que haxa unha solución. "Non nos ofreceron nada pero polo menos aceptaron falar; mantemos o paro permanente á espera de noticias", explica Tito Souto, presidente da ANPA Pedra Viada do IES de Brión.

O xefe territorial da Inspección aceptou reunirse coa dirección para analizar as súas demandas

As protestas en Brión non son as únicas que se están a desenvolver neste inicio de curso en Galicia pola falta de profesorado, a "masificación" nas aulas ou as consecuencias dos recortes dos últimos anos no ensino. No centro de Infantil e Primaria Barrié de la Maza de Santa Comba, a ANPA mantén tamén mobilizadas as familias, que decidiron volver enviar a rapazada ás aulas pero seguir coas protestas.

Segundo nais, pais e profesorado, a Consellería de Educación prometera a chegada dun docente máis en Santa Comba para poder ter ter tres grupos no 5º curso e evitar así a masificación. A ausencia deste docente obrigará a xuntar o alumnado en tan só dous grupos, o que consideran unha "palabra incumprida" por parte da Administración.

En Santa Comba, as familias manteñen as protestas logo de decidir volver enviar os pequenas ás aulas

En Santiso tamén son varios xa os días nos que o alumnado non é enviado a clase polas familias, que xunto á ANPA do CEIP Arcediago se manifestaron este pasado mércores ante a Xefatura Territorial de Educación na Coruña, a onde se desprazaron nun autobús e vehículos particulares. A única resposta á demanda de máis docentes para evitar agrupar un maior número de nenos nas aulas non foi aceptada e a Consellería tan só aceptou revisar as demandas para o vindeiro curso, aínda que a oferta é mudar o docente compartido con Melide por un a tempo completo.

Nais e pais do alumnado do CEIP de Santiso manifestouse ante a Xefatura Territorial da Coruña na demanda de máis profesores

No CEIP de Roxos (Santiago) e no CEIP Castelao de Ordes, as familias tamén levan días de protesta pola masificación en diferentes aulas de Infantil, onde se poderían xuntar entre 26 e 27 alumnos pola ausencia de profesorado. O BNG xa anunciou que levará ao próximo pleno do Parlamento as demandas de todos estes centros, mentres que o PSdeG xa tiña prevista a visita ao IES de Brión. Ademais, os socialistas, a través da deputada Noela Blanco, presentou unha serie de iniciativas na Cámara para reclamar á Xunta unh terceira aula de segundo ciclo de Educación Infantil no centro de Allariz, onde desde hai meses se levan a cabo tamén protestas para aumentar os medios.