A grande evasión do forte San Cristóbal-Ezkaba

Unha efeméride que pasa desapercibida no noso país: a gran fuxida de presos do penal de San Cristóbal, un lugar de infausto recordo para centos de galegos que foron parar alí dende cárceres e campos de concentración como San Simón, Camposancos, A Coruña, Pontevedra...

Para Anxo Doval

Neste mes de maio que andamos ten lugar, un ano máis, unha efeméride que inexplicabelmente pasa desapercibida no noso país: a gran fuxida de presos do penal de San Cristóbal - ocorrida o 22 de maio de 1938 -, un lugar de infausto recordo para centos de galegos que foron parar alí dende cárceres e campos de concentración como San Simón, Camposancos, A Coruña, Pontevedra... Unha evasión que tivo lugar apenas un ano antes de rematar a Guerra Civil, coa República ofrecendo unha última e desesperada resistencia ante o imparábel avance franquista, e cando faltaban dous meses para o inicio da decisiva batalla do Ebro.

O penal de San Cristóbal está situado a escasos dez quilómetros de Pamplona, no cumio do monte Ezkaba, nun lugar de difícil acceso e relativamente illado. Alí, unhas antigas instalacións militares - escavadas na roca entre 1877 e 1919 e reconvertidas en cárcere dende 1934, tras o levantamento revolucionario de outubro - foron o escenario dun panorama carcerario caracterizado por unha dureza extraordinaria. A miseria, a fame, a falta de hixiene, o trato inhumano e cruel dos militares e funcionarios encargados de vixiar o penal e un número de presos moito máis elevado do que o lugar podería soportar, foron os seus tráxicos sinais de identidade.

Por suposto, entre aqueles presos houbo moitos galegos. Dos case cinco mil condenados que pasaron por San Cristóbal entre 1936 e 1945, 654 proviñan de Galiza. De feito, o primeiro continxente galego chegou ao forte o 14 de decembro de 1936. Eran nove persoas procedentes de Lugo, xulgadas en consellos de guerra e condenadas a reclusión perpetua por defender o réxime legal e constitucional republicano.

O domingo 22 de maio de 1938, a noitiña, un grupo de presos liderados polo comunista Leopoldo Picó comezou a desenvolver un plan de evasión que xa estaba estudado con anterioridade. Pouco a pouco foron reducindo aos gardas e abrindo as portas do forte. Naquel momento malvivían alí 2487 presos. Non todos optaron pola saída e moitos permaneceron aterrados dentro das instalacións do penal. Outros, 795, decidiron evadirse coa intención de alcanzar a fronteira francesa, distante uns cincuenta quilómetros daquel inferno. Mais, como fuxir naquelas condicións, esfameados, con pésimo calzado, sen luz e sen saber certamente cara onde correr? A pronta chegada de forzas procedentes de Pamplona acelerou a traxedia.

Daqueles 795 fuxidos só tres alcanzaron Francia. 585 foron capturados, a maioría ao día seguinte, perdidos no monte ou nas aldeas próximas e levados outra vez cara o penal. O último detido foi apresado o 14 de agosto: chamábase Amador Rodríguez Solla e era natural de Salceda de Caselas. Outros 207 presos foron asasinados con frialdade no momento de ser detidos e soterrados no monte como se de animais se tratara. Aínda hoxe permanecen 22 sen identificar. Os 14 organizadores da fuxida foron xulgados en Pamplona en agosto de 1938 e fusilados.

Entre os evadidos case douscentos tiñan orixe galega e 54 morreron na tentativa. Outros, como José Antúnez, do Grove, Benito Pastoriza, de Bueu, ou Antonio Sarceda, de Becerreá, faleceron no interior do forte vítimas de enfermidades. Todos eles arribaron a Pamplona con condenas firmes en consellos de guerra e case todos foron condenados a reclusión perpetua acusados de rebelión militar. En realidade, aqueles homes defenderon a legalidade republicana e foron xulgados e condenados polos únicos rebeldes nesta historia: os militares golpistas.

Que ninguén busque entre os nomes daqueles galegos presos a persoas relevantes ou especialmente significadas. Non houbo entre eles líderes políticos nin intelectuais nin artistas. Eran xente do común: labregos, mariñeiros, canteiros, albaneis. Moitos militaban na CNT. E malia unha mesa redonda celebrada en Compostela a principios de marzo de 2015 baixo o título Que aflore o soterrado, coa participación de destacados historiadores e especialistas na materia como Lourenzo Fernández Prieto, Eliseo Fernández, Andrés Domínguez, José Novás, Antonio Míguez e Xosé Ramón Pousa, na que foi tratada a cuestión polo miúdo, a día de hoxe descoñecemos os nomes daqueles galegos que aínda permanecen sen unha homenaxe que dignifique a súa memoria. Galegos inocentes que merecen un recoñecemento público xa.