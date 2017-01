Os integrantes do Consello das Mareas @En_Marea

As 35 persoas elixidas para formar parte do Consello das Mareas reúnense este sábado en Compostela para establecer as directrices da formación e apostan por incluír nelas achegas das tres listas que se presentaron ás primarias. Así o aseguraron antes de dar comezo a un cónclave que, xa advirten, non deixará todo resolto nesta xornada.

As tres listas avogan por un texto consensuado como documento político e negociar tamén quen conforma a coordinadora de En Marea, así como as portavocías da formación. Luís Villares, portavoz parlamentario e líder de Máis Alá (que acadou case o 60% do apoio), anima a un proceso "dialogado e consensuado" pero "tendo en conta que a lista máis votada" é a que nel está, a mesma que aposta por que el non sexa o único portavoz da organización. Esta cuestión, e outras, advirte, "leva tempo". De feito, nin tan sequera cre que queden designadas as once persoas que formen a coordinadora.

Villares aposta polo "consenso" e que non se precise "votar nada". Pola súa banda, o deputado David Rodríguez, e líder da lista Somos Quen, insiste en que "pelexar" non van "pelexar" porque o que se debe é "fortalecer a Marea". Por iso, avoga por un consenso "entre os tres documentos presentados".

Consuelo Martínez, voceira da lista Queremos Participar, tamén pediu que se "unisen os tres programas" para poder así "tirar estes anas cara adiante sen imposición de ninguén".