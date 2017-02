A xestora do PSdeG anuncia "neutralidade" na batalla polo liderado do PSOE

"Total neutralidade". Iso é o que a xestora do PSdeG vai trasladarlle á xestora federal e aos equipos dos candidatos ás primarias do PSOE. A dirección provisional do partido en Galicia, en medio da división socialista, di así poñerse "a disposición dos aspirantes á secretaría xeral" -de todos eles- e garantir a súa presenza "en todos os actos nos que sexa requirida nestes meses" de campaña ata a celebración do congreso.

A xestora anuncia que trasladará á dirección federal e aos candidatos ás primarias a súa "total neutralidade" no proceso

O anuncio da xestora chega aos poucos días de que recrúase a batalla interna no PSdeG, especialmente a través do cruzamento de declaracións entre Abel Caballero, alcalde de Vigo, e os dirixentes da formación. O rexedor vigués, que manifesta o seu claro apoio á posible opción de Susana Díaz para a secretaría xeral do PSOE, acusou hai pouco á presidenta da xestora, Pilar Cancela, e ao actual voceiro parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, de ser "nocivos" para o partido por "regalarlle a maioría absoluta a Feijóo" nos últimos comicios autonómicos.

O que fora candidato á Xunta o pasado mes de setembro, pola contra, insiste en desligarse de calquera corrente na batalla electoral interna socialista e insiste tamén na neutralidade que lle esixiría o seu cargo de voceiro na Cámara galega.

Mentres Caballero explicita o seu apoio a Susana Díaz, en Ourense os críticos coa dirección provincial agrúpanse no seu apoio a Sánchez

Ademais, e case ao tempo desa última acusación de Caballero, destacados militantes socialistas en Ourense creaban unha plataforma de apoio a Pedro Sánchez na súa carreira á secretaría xeral, un colectivo onde, ademais, xúntanse tamén todos os críticos coa dirección provincial do PSdeG e onde unha posible vitoria do ex-secretario xeral nas primarias sería tamén o primeiro paso para derrocar os xestores do PSOE en Ourense. Entre os integrantes atópase Rocío de Frutos, deputada no Congreso e unha das que foi sancionada logo de manter a súa posición e votar 'non' á investidura de Mariano Rajoy malia a postura acordada polo grupo parlamentario.

Mentres, o outro candidato confirmado, o ex-lehendakari Patxi López, busca aliados en Galicia para fortalecer a súa candidatura, a primeira das anunciadas e a que, tras o anuncio de Pedro Sánchez e a máis que probable aposta de Susana Díaz, pareceu quedar en peor posición.

Por outra banda, a presidenta da xestora, Pilar Cancela, tamén afirmou este luns que o partido pasa dun ano cunha actividade “eminentemente electoral” a outro con dous obxectivos principais: a coordinación co grupo parlamentario para facer un traballo de “oposición contundente” ante “unha realidade que xa é evidente tras os primeiros 100 días do novo mandato de Feijóo: o ninguneo a Galicia desde o goberno de España, que non atopa resposta do presidente da Xunta”.

Ademais, a xestora tamén anunciou que se centrará na "actividade congresual e na renovación das estruturas de dirección, primeiro a nivel federal e posteriormente nacional". Para isto aprobou este luns inicialmente as contas de 2016 e o orzamento para 2017 e a presidenta anunciou que o partido ten pasado “dunha situación crítica á normalidade orzamentaria”.