A Deputación ofrece o 45% dos fondos para restaurar o Pasatempo se a Xunta achega outro tanto

Vista xeral do Parque do Pasatempo

Xuntanza do alcalde de Betanzos con González Formoso © Deputación da Coruña

A Deputación da Coruña asumirá o 45% do custo das obras de rehabilitación do parque do Pasatempo de Betanzos sempre que a Xunta asuma outro 45% e se sume a un convenio a tres, xunto ao Concello, para salvar este histórico xardín, que sofre unha continua degradación desde hai anos. As chuvias do pasado febreiro provocaron o derrubamento do muro dun estanque neste área, unha eiva máis que rebordou o vaso e que incidiu nas solicitudes de arranxo que desde hai meses impulsara a cidadanía a través da recollida de sinaturas.

Na xuntanza deste xoves, o presidente provincial, Valentín González Formoso, e o alcalde betanceiro, Ramón García, pecharon o acordo para propor á Xunta “un convenio a tres bandas", no que Betanzos achegaría o 10% do custo das obras e Administración autonómica e Deputación o 45%, "a partes iguais, en dúas anualidades”.

Que o acordo saia adiante depende agora do que decida a Consellería de Cultura, que reclamou ao Concello de Betanzos que sexa el quen lidere a actuación e presente un proxecto. Este mesmo venres, o alcalde reunirase coa Dirección Xeral de Patrimonio para presentarlle o proxecto e a solicitude da declaración de Ben de Interese Cultural (BIC), logo de que o Executivo autonómico instase ao municipio a axilizar esa solicitude tras carecer a anterior dos informes técnicos correspondentes.

O acordo proposto supón tamén que o Concello de Betanzos sexa quen se encargue da redacción do proxecto técnico a partir do anteproxecto de rehabilitación que xa foi elaborado polo arquitecto Xan Casabella. O investimento sería duns 1,3 millóns de euros, mentres que os gastos de mantemento para o Pasatempo calcúlase nuns 100.000 euros anuais.

Con todo, Formoso lembra que, "aínda que a lexislación vixente establece claramente que a conservación do patrimonio cultural e histórico é competencia da Xunta, a Deputación da Coruña está disposta a achegar o seu gran de area para salvar o Pasatempo e devolverlle a dignidade a un espazo de referencia”, sempre que a Administración autonómica se comprometa tamén co seu apoio económico. “É un esforzo que hai que facer”, indicou.

"Esperamos que sexan receptivos na Xunta, posto que se trata dun tema importante para Betanzos”, engadiu o rexedor betanceiro, que explicou que o encontro coa directora xeral de Patrimonio xa fora solicitado en decembro.

O Pasatempo, erguido sobre unha superficie total dunhas 9 hectáreas, foi construído inicialmente en 1893 e rematado en 1914, a instancias do benfeitor e emigrante na Arxentina Juan García Naveira. Falecido o impulsor antes da Guerra Civil, o parque foise deteriorando e foi mesmo utilizado como campo de concentración para prisioneiros republicanos. Sufriu roubos, a construción dunha estrada polo medio e numerosos danos que estragaron varias pezas. En 1986, o Concello mercouno e levou a cabo obras de rehabilitacións durante anos, pero a degradación vén sendo constante desde hai uns anos debido ás dificultades para sufragar todos os arranxos necesarios. Ao desleixo institucional uniuse o vandalismo a través de pintadas, a vexetación que afecta muros e esculturas, a acumulación de lixo ou a oxidación en diferentes elementos.