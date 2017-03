7 quilómetros en 11 anos: Adif anuncia para este 2017 o primeiro treito do que ía ser o AVE a Lugo

Un dos pasos a nivel que suprimirá a variante da Pobra de San Xiao Google Street View A nova variante da Pobra de San Xiao en 2014, coas obras paradas cando xa estaban case rematadas Google Street View

Sete quilómetros en 11 anos. Ese é o ritmo de construción do AVE a Lugo desde Ourense de confirmarse a apertura este ano do primeiro, e único, dos seus treitos, a denominada variante da Pobra de San Xiao, en Láncara, en obras desde 2007 pero que non se abrirá como alta velocidade senón como unha mellora da liña convencional. Así o vén de comunicar oficialmente Adif, a empresa pública xestora da rede ferroviaria estatal. Porén, faino nun informe anual que en 2016 incumpriu, o que lle valeu un apercibimento da Comisión de Competencia.

En 2007, cando as obras do AVE galego avanzaban xa tanto no Eixo Atlántico entre A Coruña e Vigo como na conexión coa Meseta, o Ministerio de Fomento decidiu atender as reclamacións de Lugo para non quedar descolgada da rede de alta velocidade e iniciar a construción dunha obra coa que pensaba matar dous paxaros dun tiro. A vía convencional entre Ourense e Lugo está salpicada de pasos a nivel que supoñen un risco para as numerosas poboacións que atravesa e á súa vez obrigan a reducir a velocidade dos trens, limitando a súa competitividade. Coa construción da variante da Pobra de San Xiao uns centos de metros cara ao oeste desa poboación evitaríanse varios deses pasos a nivel. Ademais, pensando nun futuro no que, segundo se prometía, todas as capitais de provincia contarían con AVE, o novo treito estaba deseñado xa con parámetros compatibles coa futura alta velocidade. Porén, nada diso pasou aínda.

A obra iniciouse en 2007 cun orzamento de 90 millóns de euros e un prazo de execución de 40 meses. Pero cando estaba a piques de rematarse, cos seus viadutos e túneles construídos e só pendentes de instalar as vías, os obreiros marcharon. Malia as reiteradas reclamacións para que se puxese en servizo un treito que por si mesmo xa melloraría a seguridade e as prestacións do ferrocarril, Adif non retomou os traballos nela ata o ano pasado.

O cartel da obra fala dela como “Nueva línea de alta velocidad Orense-Monforte-Lugo”. Porén, como o treito de 7 quilómetros non ten continuidade e é o único no que se realizou algún tipo de mellora nos cen quilómetros que separan Ourense de Lugo, cando a variante entre en servizo farao como unha parte renovada da liña convencional. De feito, das dúas seccións en que se dividiu a empresa pública Adif, a convencional e Adif Alta Velocidade, é a primeira a que xestionará o treito. É na súa Declaración de Rede 2017, o documento oficial no que cada ano comunica as características da súa rede, onde prevé a súa posta en servizo. Porén, o ano pasado Adif incumpriu ese documento, o que lle valeu un apercibimento por parte da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia.

Ante a certeza de que o AVE a Lugo non avanza, Deputación e concellos veñen de asumir a proposta do Eixo Atlántico de realizar na liña convencional actual outras dúas melloras puntuais similares

Agora, con Lugo fóra dos plans máis inmediatos para a alta velocidade, a variante da Pobra de San Xiao serve de modelo para unha posible mellora a medio prazo da liña. Ante a certeza de que nin Fomento nin a Xunta construirán a curto prazo unha liña de AVE completa entre Ourense e Lugo, a Deputación e os principais concellos da provincia veñen de asumir a proposta do Eixo Atlántico de realizar na liña convencional actual outras dúas melloras puntuais como a da variante da Pobra de San Xiao. Con treitos novos similares en Rubián e Os Peares, unidos ao que Adif promete abrir este ano en Láncara, os trens poderían enlazar Ourense e Lugo nunha hora, uns 40 minutos menos do que tardan agora.