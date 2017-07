A Xunta fai oficial o peche dos dous colexios comunicado no remate do curso escolar

CPI Monte Caxado das Pontes CPI Monte Caxado

Os retallos de información que chegaron ás comunidades educativas de catro localidades galegas na véspera do fin do curso escolar e que as sacaron á rúa xunto a docentes, estudantes e familias doutros concellos polas mudanzas nos planteis de profesorado. O Diario Oficial de Galicia recolle este martes os efectos concretos da "reorganización de centros docentes" en Outes, As Pontes, Ribadavia e O Porriño que, como anticiparan nos municipios atinxidos, implica o peche de dous colexios, o envío do seu estudantado a outros centros e mais a "transformación" doutros dous.

Os colexios que botan o ferrollo son o CPI Monte Caxado das Pontes e o Emilio Navasqüés de Outes. O colexio pontés "extínguese", tal e como reflicte o decreto da Consellería, e por mor deste peche é trasladado o alumnado das súas 17 unidades (3 de Infantil, 6 de Primaria e 8 de ESO). Os estudantes de Infantil e Primaria son trasladados ao CEIP A Magdalena e os de Secundaria, ao IES Moncho Valcarce. No caso do Emilio Navasqüés a fórmula legal para o seu peche é a da "integración": fica fusionado co colexio Serra de Outes e dá lugar a un centro con nova denominación, CEIP de Outes, con 6 unidades de Infantil e 12 de Primaria.

No caso dos CPI Tomás de Lemos de Ribadavia e da Ribeira, no Porriño, a mudanza principal consiste na perda dos niveis da ESO. No colexio ourensán as ensinanzas de Secundaria son trasladadas ao IES do Ribeiro e no porriñés, ao IES Ribeira do Louro, ambos nos mesmos concellos. Unha vez realizadas estas operacións a Consellería "determinará as necesidades e a situación do profesorado dos centros afectados", xa que no caso do persoal con praza perden o seu destino.

Centro Concello Operación Destino Emilio Navasqüés Outes Fusión Unido ao ao CEIP Serra de Outes co nome CEIP de Outes CPI Monte Caxado As Pontes Extinción Infantil e Primaria: CEIP A Magdalena ESO: IES Moncho Valcarce CPI Tomás de Lemos Ribadavia Transformación Infantil e Primaria: no centro ESO: IES o Ribeiro CPI da Ribeira O Porriño Transformación Infantil e Primaria: no centro ESO: IES Ribeira do Louro

Alén da concreción dos peches e traslados o decreto deste martes inclúe tamén unha ampla xustificación política da decisión, na que a xestión da información xerou practicamente a mesma controversia que os propios peches. Esta "revisión da rede de centros", di a Consellería, obedece á "realidade sociolóxica e educativa" e á necesidade de "optimización dos recursos". As mudanzas, indica, realízanse "garantindo a escolarización de forma satisfactoria do alumnado afectado, sen menoscabo dos seus dereitos a recibir unha educación de calidade e "respectando as esixencias de ratio e de postos de traballo docentes".

Sempre segundo o decreto, esta "reorganización" vai traer consigo "efectos pedagóxicos positivos para o alumnado de Educación Infantil e Primaria" porque "o traslado permitirá aos centros dispoñer de máis espazo" e o profesorado poderá "centrarse en proxectos educativos máis acordes coa tipoloxía do alumnado". Pola banda da ESO, di a Consellería, o alumnado vai ser "beneficiado" porque se vai "integrar en grupos de estudo máis amplos" que "permiten aumentar a oferta educativa en determinadas materias que necesitan un número mínimo" de estudantes e, ademais, "participará dunha contorna socioeducativa máis afín nun centro no que poderá cursar tamén o bacharelato.

Esta xustificación política do Goberno galego contrasta coas críticas das comunidades educativas afectadas, das centrais sindicais e da oposición parlamentaria galega. A xuízo da Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, convocante das mobilizacións da pasada semana, a Xunta obviou os "proxectos educativos" dos centros afectados e está a xestionar colexios como se fosen "establecementos económicos", sen ter en conta as súas repercusións sociais e económicas. Os peches e fusións, agregan, semellan responder máis a "unha ocorrencia tras outra" que a un plan a medio ou longo prazo.