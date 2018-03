Cinco horas e 30 euros: a "aventura" de dúas deputadas do BNG para viaxar en tren de Lugo a Santiago

Olalla Rodil, na estación ferroviaria de Lugo ao inicio da viaxe CC BY-NC-SA BNG

Unha "viaxe-denuncia". Foi o formato elixido este luns polas deputadas do BNG por Lugo e Ourense, Olalla Rodil e Noa Presas, para "escenificar" as dificultades que tornan en practicamente imposible realizar con tempos e frecuencias aceptables a viaxe en tren entre a capital lucense e a cidade de Santiago. Ao periplo iniciado por Rodil ás once e dez da mañá na estación de Lugo uniuse Presas en Ourense e a "aventura" non rematou ata unhas cinco horas despois cun gasto de 30,20 euros dende Lugo.

A viaxe directa por tren entre Lugo e Santiago é irrealizable por non existir conexión ferroviaria entre ambas cidades. Así, o camiño que "recomenda" Renfe e dirixirse ao sur, por Monforte cara a Ourense. Ese foi o traxecto emprendido por Rodil ás 11 da mañá -o seguinte convoi partía ás catro da tarde- tras mercar o correspondente billete por 11,35 euros. Dúas horas despois o tren procedente de Lugo chegou á capital ourensá e as deputadas tiñan diante de si "dúas opcións para continuar o traxecto": escoller o 'Rexional' -9 euros e máis dunha hora e media- ou o Avant, a opción máis rápida -38 minutos-, pero que non partía ata as tres e media e cuxo custo se achegaba neste caso aos 17 euros. En total, os devanditos 30,20.

A inexistencia dunha conexión ferroviaria entre Lugo e Santiago obriga a desviarse ata Ourense: "leva o dobre de tempo que viaxar de París a Londres" ou "dez veces máis que de Vigo a Santiago"

"Chegar dende Lugo a Santiago leva o dobre de tempo que viaxar en tren de París a Londres" ou "dez veces máis que ir de Vigo a Santiago", resaltou Rodil tras chegar a Santiago pasadas as catro da tarde. "Esta viaxe demostra que as conexións ferroviarias con Lugo son terceiromundistas, non é entendible a discriminación en materia ferroviaria coas provincias do interior", di. Neste contexto, agrega Presas, cómpre tamén "denunciar" os prezos dos billetes e "o abandono da liña reaxional, que deixa fóra do tren a concellos que ata agora si estaban conectados por ferrocarril". "Merecemos un tren que nos conecte con prezos e horarios acaídos, non estamos pedindo ningún luxo exótico", afirma a deputada ourensá.

Esta "trainmovie", que Rodil e Presas relataron tamén a través das redes sociais, pretende demostrar que "non imos esquecer esta cuestión e temos iniciativas para facer seguimento" dela co obxectivo de "denunciar un estado inadmisible do sistema ferroviario" alén do eixo atlántico. "O interior tamén existe, Lugo e Ourense existimos", evidencian, nun contexto no que, formalmente, a única viaxe que Renfe oferta de Lugo a Santiago é a que parte ás catro da tarde da cidade da Muralla e, previo paso tamén pola capital ourensá, remata en Santiago case tres horas despois por algo máis de 20 euros.

Trainmovie Lugo-Compostela