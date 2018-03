Non, os asasinos de menores non saían á rúa en sete anos sen a prisión permanente revisable

Rajoy, nun acto de partido a prol da prisión permanente © PP

Na poxa electoral aberta entre o Partido Popular e Ciudadanos a respecto do endurecemento de condenas -cos crimes de Diana Quer e do neno almeriense Gabriel como pano de fondo en todas as televisións- vale todo. E iso inclúe utilizar a filtración dunha carta enviada polo autor confeso da morte de Diana Quer, José Enrique Abuín, á súa familia na que prognostica (sen ningunha base) que en sete anos volverá estar na rúa.

Na misiva, un texto manuscrito publicado polo ABC, o único detido pola morte da moza madrileña, asegura aos seus familiares: "Vós tranquilos. Aquí xa me dixo a avogada que me ían pedir homicidio (son de 10 a 15 anos) pero aos sete xa estaría fóra e con tres ou catro de permiso. Tranquilos, vale. Sede fortes e grazas polo apoio".

A carta foi utilizada por dirixentes do PP para defender unha nova modificación do Código Penal que amplíe a prisión permanente revisable -esa especie de cadea perpetua introducida en 2015 na que aos 25 anos de cárcere un tribunal debe avaliar se o preso está reinsertado para decidir sobre a súa liberdade- a casos como o de Diana Quer.

O viceportavoz do partido Pablo Casado citou o luns eses parágrafos o pasado luns tras a reunión da Executiva do seu partido para meter máis presión ao resto de partidos que se comprometeron a derrogar esa modificación do Código Penal. "Lemos a carta deste desalmado. Que un preso tras cometer esta atrocidade faga cálculos de beneficios penal e do diñeiro que se vai levar nos faladoiros é indignante", asegurou Casado, antes de defender "sen rancor e sen desquite" pero "con moita responsabilidade" o mantemento desa pena.

A xa famosa misiva do autor da morte de Diana Quer foi utilizada -nas vésperas do debate parlamentario sobre a prisión permanente que se celebra este xoves no Congreso- como argumento de autoridade en faladoiros e columnas de opinión polos partidarios da cadea perpetua.

A realidade é que non existe ningún indicio para concluír que Abuín quedaría libre en sete anos, se finalmente é condenado. Tampouco hai elementos para aventurar que será acusado de homicidio cando se celebre o xuízo. O Código Penal español, un dos máis duros de Europa, xa establecía antes da súa última reforma -para introducir a prisión permanente- penas de entre 15 e 25 anos en caso de asasinato. O homicidio castigábase con entre 10 a 15 anos. A diferenza é que o asasinato require levar a cabo o crime con algún destes elementos "aleivosía; por prezo, recompensa ou promesa; asañamento; ou para facilitar a comisión doutro delito ou evitar que se descubra". O xuíz que investiga o caso non descartou o asasinato. Serán os tribunais quen diten a condena ao autor da morte de Diana Quer cando haxa unha sentenza. É seguro que o seu caso non será castigado con prisión permanente revisable, porque na súa actual formulación só rexe para as mortes de menores de 16 anos.

No outro crime que monopoliza estes días as grellas das televisións, o do pequeno Gabriel en Almería, si podería aplicarse a cadea perpetua introducida na lexislación española en 2015. Os xuristas consultados por eldiario.es sosteñen que o que se coñece da morte do neno almeriense si encaixaría nos supostos introducidos polo Partido Popular no Código Penal e que a presunta autora do crime, Ana Julia Quezada, podería enfrontarse a esa acusación.

En caso de ser condenada a prisión permanente revisable, o castigo iría dos 25 aos 35 anos de prisión, e tería que ser un tribunal o que avaliase ao final de todos eses anos se a reclusa está reinsertada para volver á sociedade. Co vello Código Penal en caso de asasinato a escala oscilaría entre os 15 e os 25 anos de prisión. O que non cambiaría é o réxime de permisos: tanto antes da modificación como agora, un condenado por asasinato ou a prisión permanente revisable debería pasar polo menos oito anos entre reixas antes de poder gozar dunha saída. Neste caso sería o xuíz de vixilancia penitenciaria o que decidiría baseándose nos informes dos equipos psicosociais da prisión.

A regulación da prisión permanente revisable si endurece o acceso ao terceiro grao que permite ao recluído un réxime de semiliberdade -de 16 horas ao día fóra da prisión- como un paso intermedio para refacer a vida fose cando expire a condena. Para que un condenado a prisión permanente poida acceder a el debe pasar antes 18 anos no cárcere. No caso dos condenados por asasinato co código antigo, o recluso debía cumprir polo menos a metade da condena, ademais de pasar unha serie de exames.

Na hemeroteca dos últimos crimes de menores que causaron gran impacto na opinión pública figuran sentenzas exemplarizantes. O asasino de Marta del Castillo, Miguel Carcaño foi condenado a 21 anos e tres meses de cárcere. A Fiscalía pedira para el 52 anos por un delito de asasinato, dous de agresión sexual e outro contra a integridade moral.

No caso da nena Mari Luz, unha nena de cinco anos asasinada en Sevilla en 2008, Santiago del Valle foi sentenciado a 22 anos por asasinato e abusos sexuais co agravante de reincidencia.

En ambos os casos aínda non existía a prisión permanente revisable e as familias das dúas menores organizaron campañas de recollidas de firmas para que se instaurase a cadea perpetua en España, abolida durante a ditadura de Primo de Rivera.